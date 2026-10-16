Veicoli commerciali, settembre -6,9%: i dati UNRAE

Roma, 15 ottobre 2026 – Il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri (autocarri con ptt fino a 3,5 t) torna a contrarsi a settembre: secondo la proiezione del Centro Studi UNRAE le immatricolazioni si fermano a 15.737 unità, in calo del 6,9% rispetto alle 16.899 dello stesso mese del 2025. Nei primi nove mesi del 2026 il consuntivo è di 134.885 unità, con una flessione del 4,8%.

Veicoli commerciali a settembre 2026: i numeri del mercato

Dopo la parentesi estiva, caratterizzata dal calo di luglio e dal recupero di agosto legato all’avvio degli incentivi, il comparto torna in territorio negativo. Le 15.737 immatricolazioni di settembre si confrontano con le 16.899 del settembre 2025 (-6,9%), mentre il cumulato gennaio-settembre scende da 141.641 a 134.885 unità (-4,8%). UNRAE parla di un quadro complessivo ancora debole.

Alimentazioni: diesel al 75,2%, elettrico al 5,3%

I veicoli commerciali elettrici puri (BEV) si attestano al 5,3% di quota a settembre, in lieve flessione rispetto al 5,7% di settembre 2025 e lontani dal picco del 7,0% toccato ad agosto con le immatricolazioni dei mezzi incentivati in pronta consegna. Nei nove mesi la quota dei BEV è del 3,9%, contro il 4,5% di un anno fa.

Il diesel scende al 75,2% di quota nel mese (-5,4 punti) e al 77,7% nel cumulato. La benzina perde 0,4 punti, al 3,5% nel mese e al 3,6% nei nove mesi. Il GPL si ferma all’1,2% (2% nel cumulato), i plug-in salgono all’1,6% (2,1% da inizio anno) e gli ibridi raddoppiano la quota, al 13,1% nel mese e al 10,8% in gennaio-settembre (+3 punti).

Struttura del mercato: privati, noleggio e autoimmatricolazioni

Secondo UNRAE, la struttura del mercato evidenzia una contrazione generalizzata per gli acquisti dei privati e per il noleggio a lungo termine, a fronte di una forte accelerazione delle autoimmatricolazioni e del noleggio a breve termine. I privati confermano il 12,3% di quota (14,6% nel cumulato). Le autoimmatricolazioni quasi raddoppiano la quota, al 10,9% nel mese (9,8% nei nove mesi), e risultano concentrate per il 57% su due soli brand appartenenti al medesimo Gruppo.

Il noleggio a lungo termine riduce le immatricolazioni di oltre il 30% e scende al 31,9% di quota (-10,9 punti), con un calo molto marcato delle Captive. Il noleggio a breve termine guadagna quasi un quarto delle immatricolazioni di settembre, al 6,6% (+1,7 punti), mentre enti e società mantengono la prima posizione con il 38,3% del totale (+4 punti) e il 39,9% nei nove mesi.

Emissioni di CO₂ in crescita a settembre

La CO₂ media ponderata cresce dell’1,1% a settembre, a 177,1 g/km rispetto ai 175,2 g/km dello stesso mese del 2025. Nei nove mesi scende dello 0,3%, a 183,5 g/km (184,1 g/km nel 2025). Il valore resta ben distante dal target europeo 2030 di 90,6 g/km.

Le richieste di UNRAE: incentivi strutturali e target CO₂ rivisti

Roberto Pietrantonio, Presidente di UNRAE, osserva che “il dato generale del mercato di settembre e la penetrazione delle alimentazioni a zero emissioni non sembrano influenzati dagli incentivi”, i cui effetti residui dovrebbero distribuirsi sui prossimi mesi, e ribadisce che “misure una tantum a rapido esaurimento non sono sufficienti a imprimere una traiettoria di crescita stabile”.

Sul fronte nazionale UNRAE chiede di estendere ai veicoli leggeri la pianificazione infrastrutturale già prevista per i pesanti, di ridurre il costo dell’energia per la ricarica e di introdurre un credito d’imposta al 50% per gli investimenti privati in colonnine ad alta potenza (oltre i 70 kW) nel triennio 2027-2029.

Pacchetto automotive europeo: i target proposti per i veicoli leggeri

Dopo il rinvio del voto in Commissione Trasporti (TRAN) del Parlamento europeo, l’esame del Pacchetto automotive, che include la revisione dei target di CO₂ per i veicoli leggeri, dovrebbe riprendere nella seconda metà di ottobre, in vista del voto in plenaria atteso a novembre. UNRAE condivide la linea espressa da ACEA e chiede un target del 35% al 2030 (rispetto ai valori 2021), a fronte del 50% previsto, e dell’80% al 2035 in luogo del 100%, con verifica della conformità su base quinquennale per i periodi 2025-29 e 2030-34.

Domande frequenti sul mercato dei veicoli commerciali a settembre 2026

Quanti veicoli commerciali sono stati immatricolati a settembre 2026?

Secondo la proiezione del Centro Studi UNRAE, a settembre 2026 sono stati immatricolati 15.737 veicoli commerciali leggeri, il 6,9% in meno rispetto ai 16.899 di settembre 2025.

Com’è andato il mercato nei primi nove mesi del 2026?

Nei primi nove mesi del 2026 le immatricolazioni sono state 134.885, in calo del 4,8% rispetto alle 141.641 dello stesso periodo del 2025.

Qual è la quota dei veicoli commerciali elettrici?

A settembre i veicoli commerciali elettrici puri hanno una quota del 5,3%, contro il 5,7% di un anno prima; nel cumulato 2026 la quota è del 3,9%.

Quale alimentazione prevale tra i veicoli commerciali?

Il diesel resta largamente prevalente con il 75,2% di quota a settembre, in calo di 5,4 punti, e il 77,7% nei nove mesi.

Quali target CO₂ chiede UNRAE per i veicoli commerciali leggeri?

UNRAE chiede un target di riduzione delle emissioni del 35% al 2030 e dell’80% al 2035, con verifica della conformità quinquennale per i periodi 2025-29 e 2030-34.

Qual è la CO₂ media dei veicoli commerciali venduti in Italia?

La CO₂ media ponderata è di 177,1 g/km a settembre e di 183,5 g/km nei primi nove mesi del 2026, contro un target europeo 2030 di 90,6 g/km.

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