Tesla Roadster: l’evento in Texas con i propulsori SpaceX

Tesla ha presentato la nuova Roadster in un evento al centro prove di SpaceX a McGregor, in Texas, con una dimostrazione in cui l’auto ha “volato” grazie a propulsori derivati dalla tecnologia dell’azienda spaziale. «Le auto volanti sono reali», è stato detto dal palco. Sul cronometro, lo scatto da 0 a 60 mph è stato di 0,81 secondi.

L’evento: vent’anni dopo la prima Roadster

Nel video dell’evento Tesla ricorda che sono passati vent’anni da quando Elon Musk presentò la prima Roadster, una dimostrazione che le auto elettriche potevano essere prodotti reali, divertenti da guidare e capaci di percorrere lunga distanza. L’ultima volta che Roadster e SpaceX erano state insieme, ricordano i presentatori, una Roadster era stata mandata in orbita: lo “Starman” è ancora là fuori. Musk ha spiegato che la nuova auto nasce dalla collaborazione tra ingegneri Tesla e SpaceX e che «il successo non è garantito».

Il volo e i propulsori

La dimostrazione è stata tecnicamente autonoma, per ragioni di sicurezza; Musk ha però detto che la Roadster sarà a lungo termine l’unica Tesla guidata manualmente. Il retro dell’auto ospita propulsori di assetto e principali, che permettono di volare «come un razzo» e di fare rotazioni e acrobazie, fino a un salto con avvitamento che i presentatori hanno chiamato “kickflip”. Dai propulsori esce, secondo Tesla, un getto più veloce del suono, con i caratteristici “diamanti di Mach”. Musk ha precisato che non è un’auto necessariamente ottimizzata per la sicurezza, e che non è detto che sia legale in tutte le giurisdizioni, ma che esisterà un’auto vera che qualcuno potrà possedere.

Serbatoi ad aria e ugelli

Per le manovre la Roadster usa due serbatoi in fibra di carbonio, per un totale di circa 600 litri e circa 250 chili di aria, con 10 ugelli. È un serbatoio ad altissima pressione che l’auto può ricaricare da sola: non servono propellenti speciali.

Ventole, deportanza e design

Sul fondo c’è un sistema di aspirazione a ventole che, spiegano i presentatori, può generare fino a 2 g di deportanza e permette di curvare oltre i circa 1,26 g tipici del solo aderenza delle gomme; in teoria, di restare incollata anche a testa in giù. Le modalità sono due, alta deportanza e bassa resistenza, e l’ala posteriore a incidenza variabile regola la deportanza in automatico. Il design si ispira all’aerospazio, tra cui l’SR-71 e le auto che si trasformano. La Roadster è una due posti con sedili integrati nel telaio e sistema steer-by-wire, con volante a “yoke”, freno e acceleratore by-wire.

Lo 0-60 mph e la produzione

Per lo scatto Musk aveva promesso meno di un secondo: nella prova dal vivo il cronometro ha indicato 0,81 secondi da 0 a 60 mph, con poco spazio a disposizione. Secondo i presentatori l’auto di serie farà meglio, e sarà la produzione più veloce nello 0-60 e capace di coprire mezzo miglio nel tempo in cui altre auto coprono un quarto. Hanno detto anche che la velocità massima supera le 230 miglia orarie. Sul calendario, nel video l’avvio della produzione è indicato per il 2028.

Domande frequenti sul Tesla Roadster

Dove si è tenuto l’evento del Tesla Roadster?

Al centro prove e sviluppo razzi di SpaceX a McGregor, in Texas, un sito di circa 4.000 acri.

Come fa il Roadster a “volare”?

Ha propulsori a gas ad alta pressione sul retro, derivati da tecnologia SpaceX: propulsori di assetto e principali che permettono di muoversi come un razzo, anche con rotazioni.

Quanta aria immagazzina?

Due serbatoi in fibra di carbonio, per un totale di circa 600 litri e 250 chili di aria, con 10 ugelli. L’auto può ricaricare i serbatoi senza propellenti speciali.

Cos’è il sistema a ventole?

Un sistema di aspirazione sul fondo dell’auto che genera deportanza fino a 2 g, per curvare meglio e, in teoria, restare incollata anche a testa in giù.

Quanto è veloce da 0 a 60 mph?

Nella dimostrazione il cronometro ha mostrato 0,81 secondi (da 0 a 60 mph, circa 97 km/h). Secondo i presentatori l’auto di serie farà meglio.

Quando arriverà la produzione?

Nel video l’avvio della produzione è indicato per il 2028.

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