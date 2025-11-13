Torino, 32mila multe in sei mesi: il “varco trappola” in corso Orbassano

13 Novembre, 2025

Oltre 32mila sanzioni in poco più di sei mesi, per un incasso effettivo che supera il milione di euro. Sono i numeri record della telecamera installata in corso Orbassano, all’altezza di strada del Portone, che da mesi fa discutere cittadini e politica. Attivo dal 15 aprile, l’occhio elettronico controlla l’accesso alla corsia riservata ai mezzi pubblici, ma secondo il consigliere Pierlucio Firrao, vicecapogruppo di Torino Bellissima, si tratterebbe di un vero e proprio “varco trappola”, capace di generare in media 170 multe al giorno.

Durante l’ultimo Consiglio comunale, l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta ha respinto le accuse, precisando che «l’obiettivo delle telecamere non è fare cassa, ma migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione». L’amministrazione, inoltre, ha ribadito che la segnaletica è chiara e conforme alle norme, e che l’attivazione del varco è stata preceduta da una campagna informativa dedicata.

Eppure i dati restano significativi. Tra corso Orbassano e corso Potenza si contano 32.354 violazioni, di cui oltre 21mila registrate proprio in corrispondenza di strada del Portone. L’impianto, costato 184 mila euro, è quindi già ampiamente ripagato. A livello cittadino, le altre postazioni non sono da meno: 34.428 multe per i varchi di corso Rosselli, largo Orbassano e corso Adriatico, e 10.421 in corso Vittorio Emanuele.

Firrao insiste sulla necessità di una revisione: «La corsia controllata è lunga appena 40 metri e preceduta da tratti di carreggiata libera: è facile confondersi». Dal Comune, tuttavia, arriva un secco no: i sopralluoghi della Polizia municipale confermano l’adeguatezza del dispositivo, che avrebbe già ridotto le infrazioni nel tempo. La polemica resta aperta: deterrente o trappola, il varco di corso Orbassano è ormai diventato il simbolo del dibattito torinese sui controlli elettronici.

