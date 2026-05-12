Ranieri Sauvage 24: la prova della barca a motore da Brindisi

Oggi non vi porto solo a bordo di una barca, vi porto dentro a una storia tutta italiana. Una storia nata negli anni ’60 quando Antonio Ranieri decise di trasformare la sua passione per il mare in un’impresa. Nasce così Ranieri Group, da un piccolo laboratorio artigianale alla grande realtà internazionale che conosciamo oggi. Dalle bellissime coste della Puglia, in particolare da Brindisi, benvenuti a bordo di Ranieri Sauvage 24 Côte d’Azur. Un perfetto open mediterraneo che unisce prestazioni brillanti a linee eleganti.

Le caratteristiche

Questa versione particolare si riconosce subito: scafo e console in un particolare tono di blu che ricorda il mare della Costa Azzurra e cuscineria beige che ricorda le spiagge. La barca misura 7,30 m di lunghezza, per 2,45 m di larghezza, dimensioni compatte, facili da gestire ma con spazi che sorprendono per vivibilità. Un gradino dalla plancetta ci porta al pozzetto. Qui troviamo un divano a L accogliente e ben dimensionato con tavolo richiudibile al centro. Lo spazio si trasforma facilmente da area conviviale a zona prendisole. Il mobile centrale integra una cucina con piano di lavoro e lavandino, affiancata da due sedili di guida a centro barca ergonomici ed accoglienti.

Dalla console di guida si accede agli interni tramite un tambuccio, posizionato a sinistra del volante. Due pratiche scalette portano verso prua. Dove si apre un ampio prendisole perfetto per rilassarsi. Il roll bar richiudibile offre ombra e protezione nelle giornate più calde. Sotto coperta, la Savage 24 non rinuncia alla comodità. C’è spazio per 2 posti letto perfetti per una notte fuori o un riposo dopo una giornata intensa in mare. C’è anche un bagno dedicato, piccolo e funzionale con una doccetta inclusa. Il rivestimento beige della cuscineria e le finiture semplici ma curate mantengono lo spirito mediterraneo della barca: essenziale, accogliente e pratico.

La prova

Ranieri Sauvage 24 può essere motorizzata con un singolo fuoribordo o con una doppia motorizzazione. La potenza minima è di 150 cavalli e la massima di 350 cavalli. Ha un serbatoio di carburante da 250 litri e uno di acqua da 100 litri. La portata massima è di 12 persone: un open perfetto per godersi delle giornate in mare con amici e familiari. L’esemplare che proviamo oggi è equipaggiato con un Mercury Verado V6 da 225 cavalli, un equilibrio ideale tra potenza e consumi che garantisce accelerazioni potenti ma anche un risparmio di carburante. Ora siamo a 5 nodi con il motore a 1.500 giri. La carena riesce ad assorbire bene le onde del vento che sta soffiando oggi, un po’ di tramontana fastidiosa. Qui a Brindisi.

È una barca che permette alle persone di uscire, di divertirsi, di navigare, ma senza mai metterti in difficoltà, e la navigazione risulta molto fluida e confortevole. Ora acceleriamo un po’, siamo a 10 nodi con i motori a 2.600 giri. Spingo un po’ la manetta e in 2 secondi siamo già a 20 nodi con i motori a 3.200 giri. Stiamo anche incrociando le onde di un’altra barca e, come vedete, non si scompone neanche. Ora stiamo virando a 20 nodi con i motori a 3.000 giri. E adesso proviamo la massima: con i motori a 5.000 giri, siamo a 40 nodi. Motori a 3.800 giri, circa 28 nodi, e stiamo virando a sinistra controvento. Nessun problema.

La Sauvage 24 Sport Côte d’Azur è un open tour divertente ed estremamente reattivo. Una barca che riesce a combinare eleganza e prestazioni, ha degli spazi davvero ben studiati, una navigazione molto fluida. Il Ranieri Savuage 24 è così, è una barca italiana con il cuore artigianale di Antonio Ranieri e la modernità di un cantiere che si sta evolvendo. La scelta giusta per chi vuole libertà, comfort e una navigazione sportiva. Compatta e versatile, rappresenta al meglio lo spirito mediterraneo del cantiere Ranieri. Una barca per chi vuole vivere il mare, tra relax e performance.

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