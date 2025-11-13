BMW iX4 2027: primi passi su strada per la nuova elettrica [FOTO SPIA]

La nuova piattaforma Neue Klasse sarà la base delle BMW del futuro e, tra i prossimi modelli, arriverà anche la iX4. Si tratta del SUV coupé erede elettrico della X4, che non avrà una nuova generazione della versione termica. Servirà ancora circa un anno per vederlo nella veste definitiva, ma sono iniziati i test di collaudo in Germania. Il debutto è atteso verso la fine del 2026.

Le caratteristiche

Trattandosi di un prototipo ad inizio test, è ovviamente coperto da una mimetica molto fitta, ma si possono sicuramente notare le somiglianze con la iX3, presentata lo scorso settembre al Salone di Monaco 2025. Lo stile appare molto simile, però la iX4 propone una linea del tetto più spiovente, appunto in stile coupé. Tra le altre differenze, i montanti anteriori sembrano più arcuati e c’è un maggiore spazio tra i fanali posteriori, anche se potrebbero essere provvisori.

Anche l’abitacolo non si differenzierà particolarmente dalla gemella, pur con uno spazio per la testa leggermente inferiore ed un vano di carico più piccolo. Non mancherà l’ampio display nella parte inferiore del parabrezza ed il grande schermo centrale per l’infotainment, così come le bocchette di ventilazione, il pannello della plancia, il volante a quattro razze e la consolle centrale.

Il motore

Anche sotto il cofano sono attese similitudini. La BMW iX4 50 xDrive verrà lanciata con due motori elettrici, con una potenza nominale di 463 CV e 645 Nm di coppia totale. La iX3 raggiunge i 209 km/h e i 97 km/h in 4,7 secondi. L’autonomia stimata dall’EPA è di 644 km e supporta una ricarica da 400 kW, che richiede 21 minuti per passare dal 10 all’80%.

Uscita

Servirà ancora del tempo, come dicevamo, per vedere la versione definitiva della BMW iX4. La presentazione è attesa nella parte finale dell’anno prossimo, per poi arrivare sui vari mercati nel corso del 2027.

Rate this post