Toro (Nissan): “Design e aerodinamica, con la nuova Leaf si hanno entrambe”

La nuova Nissan Leaf è sbarcata in Italia. Un modello molto importante per il marchio giapponese, con cui è stata lanciata l’elettrificazione ed ora giunto alla sua terza generazione. Oltre 700.000 esemplari venduti a livello mondiale ed ora si aggiorna in quasi tutti i settori: dal design alla tecnologia, aumentando l’autonomia fino a 622 km e riducendo il tempo di ricarica. Con l’obiettivo di continuare ad essere uno dei modelli a zero emissioni più popolari.

”Un’icona per noi di Nissan”

È Marco Toro, presidente ed amministratore delegato di Nissan Italia, a celebrare questo importante ingresso sul nostro mercato, con il prossimo arrivo nelle concessionarie: “Un’icona per noi di Nissan e per il mercato dell’elettrico – le sue parole sul profilo Linkedin – È la prima auto elettrica ad arrivare alla sua terza generazione”. Snocciolando un po’ di numeri: “A 16 anni dal suo lancio, Leaf ha conquistato più di 730.000 clienti nel mondo e in Italia continua a posizionarsi nella Top 10 delle auto elettriche più vendute nel suo segmento”.

”Risponde alle richieste dei clienti”

Il numero uno italiano del marchio giapponese entra poi un po’ nel dettaglio della terza generazione, dove sono stati migliorati gli elementi tecnici: “Risponde pienamente alle richieste dei clienti, aumentando l’autonomia fino a 622 km, riducendo a soli 30 minuti il tempo per ricaricare l’80% della batteria – ha proseguito Marco Toro – e semplificando notevolmente l’esperienza di ricarica con il navigatore intelligente Route Planner a prova di colonnine”.

Come dicevamo, anche a livello estetico ci sono stati degli aggiornamenti. Tra gli elementi distintivi del modello figurano le maniglie a filo carrozzeria, il tetto panoramico oscurante, i cerchi aerodinamici da 19 pollici e i gruppi ottici posteriori tridimensionali. “Il suo nuovo design, ispirato al nostro DNA crossover, smentisce l’assioma secondo cui un’auto elettrica debba sacrificare il design a favore dell’aerodinamica: con la nuova Leaf si possono avere entrambi”.

Più spazio e più tecnologia

La nuova Nissan Leaf è stata progettata presso il Global Design Studio Nissan di Atsugi, in Giappone, con una silhouette da crossover, con linee moderne ed un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,25. Già detto delle principali novità estetiche, lo spazio è un altro elemento importante della rinnovata vettura, con maggiore agio per i passeggeri a bordo e con un’ampliata capacità di carico del bagagliaio, che ora parte da 437 litri.

L’abitacolo integra un ecosistema digitale avanzato composto da due schermi da 14,3 pollici, servizi Google integrati e piattaforma NissanConnect, per un’esperienza di guida connessa, intuitiva e personalizzabile. Il guidatore può gestire navigazione, climatizzazione e contenuti multimediali tramite comandi vocali e sincronizzare applicazioni e servizi personali.

A livello tecnico, il motore elettrico eroga 160 kW (218 CV) e 355 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. La vettura è disponibile con batterie da 52 kWh e 75 kWh, capaci di offrire rispettivamente fino a 440 km e fino a 622 km di autonomia WLTP. La ricarica a 150 kW può avvenire in 30 minuti, recuperando l’80%.

Quanti chilometri può percorrere la nuova Nissan Leaf con una ricarica?

La terza generazione della Nissan Leaf offre un’autonomia WLTP fino a 622 km nella versione con batteria da 75 kWh. È disponibile anche una variante con batteria da 52 kWh, che permette di percorrere fino a 440 km.

Quanto tempo serve per ricaricare la nuova Nissan Leaf?

La ricarica in corrente continua fino a 150 kW consente di recuperare l’80% della batteria in circa 30 minuti. L’esperienza è supportata anche dal navigatore intelligente Route Planner, progettato per facilitare la ricerca delle colonnine.

Quali sono le principali novità del design?

La nuova Leaf adotta una silhouette da crossover, con maniglie a filo carrozzeria, tetto panoramico oscurante, cerchi aerodinamici da 19 pollici e gruppi ottici posteriori tridimensionali. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è pari a 0,25.

Quali prestazioni offre il motore elettrico?

Il propulsore eroga 160 kW, equivalenti a 218 CV, e 355 Nm di coppia. La nuova Nissan Leaf accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. Nell’abitacolo sono presenti due schermi da 14,3 pollici, servizi Google integrati e piattaforma NissanConnect.

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