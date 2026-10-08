Taschini: «L’Europa contro l’Europa, il conto è arrivato». Il commento sull’industria dell’auto

«L’Europa non sta perdendo competitività per caso»: è la tesi di Andrea Taschini, manager e advisor automotive, in un commento sul rapporto tra regole europee, industria e mercato dell’auto. Di seguito la sua analisi, che riflette le opinioni dell’autore.

«Una strategia che rendeva impossibile competere»

Taschini ricorda di aver scritto ad aprile che l’Europa stava applicando una strategia che rendeva impossibile competere, e sostiene che a sei mesi di distanza il quadro sia peggiorato: indica un euro in calo, un’industria in arretramento e un settore automotive in grande difficoltà.

Il confronto con gli Stati Uniti e con la Cina

Secondo l’autore, Bruxelles continua a comportarsi come se avesse ancora qualcosa da insegnare al mondo, in particolare agli Stati Uniti, che nel frattempo crescono il doppio dell’Unione Europea. Per anni, scrive, l’Europa ha spiegato come governare, cosa produrre, cosa comprare e come decarbonizzare, regolando, vietando e tassando, mentre perdeva industria, competitività e peso politico.

Il Green Deal, a suo giudizio all’origine dei problemi, è già giudicato dai risultati e da un deficit commerciale con Pechino che l’autore quantifica in un miliardo al giorno. Ciò che è stato chiamato cooperazione, sostiene, era in realtà lassismo e opportunismo politico.

«La svolta la imporrà la realtà»

Per Taschini la svolta non arriverà da Bruxelles ma sarà imposta dalla realtà e dai 400 milioni di cittadini europei che definisce esasperati.

Il testo riporta valutazioni personali dell’autore e non costituisce una posizione ufficiale di istituzioni o costruttori.

Domande frequenti sull’analisi di Taschini

Chi è l’autore dell’analisi?

Andrea Taschini, manager e advisor automotive. Si tratta di un commento personale, non di una posizione ufficiale di istituzioni o costruttori.

Qual è la tesi centrale?

Che l’Europa non stia perdendo competitività per caso, ma per una strategia di regole, divieti e tasse che rende difficile competere.

Che cosa dice sul Green Deal?

Lo indica come all’origine dei problemi dell’industria europea, giudicandolo dai risultati e dal deficit commerciale con la Cina, che quantifica in un miliardo al giorno.

Con quale confronto internazionale argomenta?

Con gli Stati Uniti, che nel frattempo, scrive l’autore, crescono il doppio dell’Unione Europea.

Che cosa si aspetta Taschini per il futuro?

Che la svolta non arrivi da Bruxelles ma sia imposta dalla realtà e dall’esasperazione dei cittadini europei.

Perché è un contenuto d’opinione?

Perché riporta valutazioni e giudizi dell’autore, che non sono dati verificati né comunicazioni ufficiali.

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