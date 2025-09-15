Toyota democratizza la transizione: incentivi fino a 8.000 euro su ibride, plug-in ed elettriche

di Gaetano Scavuzzo15 Settembre, 2025

Nel nome di una transizione ecologica all’insegna del “pluralismo tecnologico“, che non si limita solo all’elettrico, Toyota lancia una nuova campagna di incentivi al fine di rendere più accessibili tutte le soluzioni tecnologiche elettrificate attualmente in gamma: full hybrid, plug-in hybrid ed elettrico.

Da 4.000 a 8.000 euro, senza limiti geografici e di reddito

Un iniziativa per “democratizzare” la transizione ecologica che la Casa giapponese propone per tutti, senza limiti geografici e senza limiti di reddito, garantendo vantaggi economici reali a una platea indiscriminata. A seconda del modello scelto, all’interno di una gamma capace di soddisfare stili di vita ed esigenze di mobilità diversificate, Toyota propone significativi contributi economici che vanno da 4.000 a 8.000 euro. 

Santilli: “Il nostro nemico è la CO2”

La campagna di incentivi di Toyota è dunque rivolta a “spingere” tutte le tecnologie elettrificate, sottolineando ancora una volta la strategia di sviluppo dei prodotti della Casa giapponese, basata su un approccio multitecnologico, forte di un’esperienza trentennale e di una leadership dell’elettrificazione certificata da oltre 33 milioni di auto ibride vendute nel mondo, dal 1997 ad oggi, di cui quasi un milione in Italia. Un risultato portato avanti dalla mission di Toyota, il cui unico obiettivo, al di là delle tecnologia impiegata, è di abbattere le emissioni, da raggiungere attraverso una strategia che il costruttore nipponico poggia su su direttrici: investimento in Ricerca e Sviluppo per produrre auto sempre migliori e investimenti in strategie commerciali per rendere fruibili le nuove tecnologie ovunque e per chiunque.

Un target ben chiaro per Toyota come spiega Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Motor Italia: “Per Toyota il vero nemico da abbattere è la CO2. Per questo puntiamo da sempre su un approccio multitecnologico che comprende tutte le soluzioni elettrificate: full hybrid, plug-in hybrid ed elettrico. Per questo proponiamo una campagna di incentivi estesa a tutte le soluzioni di mobilità. Perché non esiste l’auto per tutti, ma esiste l’auto per ognuno di noi”.

