Toyota: GR e Century diventano brand autonomi

Toyota al Japan Mobility Show 2025 ha annunciato l’introduzione di due nuovi marchi autonomi: GR e Century, che si affiancano ai già consolidati Toyota, Lexus e Daihatsu. L’obiettivo è offrire maggiore riconoscibilità ai futuri modelli, assegnando a ciascun marchio un’identità chiara e ben definita.

Gazoo Racing (GR) e Century diventano marchi autonomi, affiancando Toyota, Lexus e Daihatsu

Gazoo Racing, già sinonimo di modelli sportivi ad alte prestazioni, diventa ora un marchio autonomo. L’attenzione sarà puntata sul piacere di guida, con auto dalle prestazioni elevate. Tra le ipotesi più attese si parla di un possibile ritorno della Celica e della nuova MR2, ma Toyota non ha fornito anticipazioni. Maggiori dettagli saranno svelati al Salone Auto di Tokyo 2026, in programma a gennaio.

Toyota Century, simbolo storico del lusso assoluto, diventa un marchio indipendente, pronto a competere con brand come Rolls-Royce e Bentley. Ogni vettura sarà rifinita a mano, pensata per una clientela esclusiva e con grandi possibilità economiche, valorizzando l’artigianalità e la tradizione giapponese. Al Japan Mobility Show sono stati esposti la Century Coupé Concept, la berlina GRMN Century e il SUV Century, anticipando il nuovo corso del marchio.

Con questa strategia, Toyota punta a rafforzare la propria identità globale, differenziando nettamente i segmenti di mercato: da auto sportive e performanti a veicoli di super lusso, con due marchi destinati a definire i prossimi anni della casa giapponese.

