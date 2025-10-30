Honda Super-ONE Prototype: piccola e grintosa EV con cambio manuale e Boost Mode [FOTO]

Honda ha scelto il Japan Mobility Show per presentare la Super-ONE Prototype, ulteriore evoluzione della kei car giapponese Super EV Concept che la Casa automobilistica aveva svelato in anteprima a luglio al Festival of Speed di Goodwood. La Super-One ha un design con tratti netti e spigolosi a dar forma a una compatta cinque porte a forma di cubo arricchita da una serie di elementi che ne sottolineato un carattere sportivo e dinamico.

La compatta elettrica col Boost

Rispetto alla Super EV, la Super-ONE si presenta con un assetto rivisto per esaltare il dinamismo di guida, come si evince dalle carreggiate allargate, dai passaruota maggiorati e dai nuovi cerchi in lega. Inoltre la Honda Super-One, dotata di motorizzazione 100% elettrica, beneficia di Boost Mode, una funzione che permette al powertrain EV di aumentare la reattività ai comandi, combinandola con una grafica specifica della strumentazione digitale e con l’Active Sound Control, che simula le sonorità di un cambio a 7 marce rendendo la guida emotivamente più coinvolgente.

Gli interni della Honda Super-ONE sono improntati al pragmatismo, con un abitacolo semplice e funzionale, caratterizzato da un cruscotto a sviluppo orizzontale con quadro strumenti digitale dietro al volante e display touch centrale per l’infotainment, con diversi comandi fisici posizionati sotto.

Nel 2026 in vendita in Giappone e poi nel Regno Unito

La Honda Super-ONE, della quale non sono ancora stati svelati i dettagli relativa al motore elettrico che la equipaggia, diventerà presto un modello di serie con il lancio previsto in Giappone per il 2026, mentre successivamente sarà commercializzata anche in altri mercati internazionali, a partire dal Regno Unito, dove sarà in vendita con il nome di Super-N. Honda, sottolineando che la commercializzazione della sua nuova city car sarà decisa dalla domanda di compatte elettriche nei singoli mercati, tiene aperta la possibilità di uno suo arrivo anche in Europa.

