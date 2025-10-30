Honda Super-ONE Prototype: piccola e grintosa EV con cambio manuale e Boost Mode [FOTO]

Svelata al Japan Mobility Show, nel 2026 sarà in vendita in Giappone e in Inghilterra

di Gaetano Scavuzzo30 Ottobre, 2025

Honda Super-ONE Prototype

Honda ha scelto il Japan Mobility Show per presentare la Super-ONE Prototype, ulteriore evoluzione della kei car giapponese Super EV Concept che la Casa automobilistica aveva svelato in anteprima a luglio al Festival of Speed di Goodwood. La Super-One ha un design con tratti netti e spigolosi a dar forma a una compatta cinque porte a forma di cubo arricchita da una serie di elementi che ne sottolineato un carattere sportivo e dinamico.

Honda Super-ONE Prototype

La compatta elettrica col Boost

Rispetto alla Super EV, la Super-ONE si presenta con un assetto rivisto per esaltare il dinamismo di guida, come si evince dalle carreggiate allargate, dai passaruota maggiorati e dai nuovi cerchi in lega. Inoltre la Honda Super-One, dotata di motorizzazione 100% elettrica, beneficia di Boost Mode, una funzione che permette al powertrain EV di aumentare la reattività ai comandi, combinandola con una grafica specifica della strumentazione digitale e con l’Active Sound Control, che simula le sonorità di un cambio a 7 marce rendendo la guida emotivamente più coinvolgente.

Gli interni della Honda Super-ONE sono improntati al pragmatismo, con un abitacolo semplice e funzionale, caratterizzato da un cruscotto a sviluppo orizzontale con quadro strumenti digitale dietro al volante e display touch centrale per l’infotainment, con diversi comandi fisici posizionati sotto.

Honda Super-ONE Prototype

Nel 2026 in vendita in Giappone e poi nel Regno Unito

La Honda Super-ONE, della quale non sono ancora stati svelati i dettagli relativa al motore elettrico che la equipaggia, diventerà presto un modello di serie con il lancio previsto in Giappone per il 2026, mentre successivamente sarà commercializzata anche in altri mercati internazionali, a partire dal Regno Unito, dove sarà in vendita con il nome di Super-N. Honda, sottolineando che la commercializzazione della sua nuova city car sarà decisa dalla domanda di compatte elettriche nei singoli mercati, tiene aperta la possibilità di uno suo arrivo anche in Europa.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: Honda Super-ONE Prototype

  • Honda Super-ONE Prototype - 1
  • Honda Super-ONE Prototype - 2
  • Honda Super-ONE Prototype - 3
  • Honda Super-ONE Prototype - 4
  • Honda Super-ONE Prototype - 5
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Honda

Foto

Honda Super-ONE Prototype BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 Suzuki Vision e-Sky Concept Nissan - Japan Mobility Show 2025 Range Rover Sport SV 2027 - Foto spia 30-10-2025 Toyota Corolla Concept 2025 Kia EV4 GT - Foto spia 29-10-2025 Leapmotor B10 2025 - Prova Costa Azzurra MINI Paul Smith Edition Fiat Grande Panda 2025 - Come va Mazda Vision X-Coupe Mazda Vision X-Compact Tutte le foto