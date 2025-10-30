BYD e la tecnologia V2L: le auto elettriche diventano fonti di energia mobile

Funzione che offre fino a 3 kW di potenza per alimentare dispositivi e strumenti esterni

di Gaetano Scavuzzo30 Ottobre, 2025

BYD Dolphin Surf

BYD e la tecnologia V2L: le auto elettriche diventano fonti di energia mobile

BYD amplia il concetto di mobilità, portandolo oltre il semplice spostamento, grazie alla tecnologia Vehicle to Load (V2L), una funzionalità avanzata, presente su tutti i modelli della gamma, che consente al veicolo di erogare energia elettrica verso l’esterno, trasformandosi in una fonte mobile di alimentazione.

Alimentazione esterna fino a 3 kW di potenza

La tecnologia V2L permette a ogni veicolo BYD di supportare dispositivi e apparecchiature elettriche, offrendo nuova possibilità d’uso in ambito domestico, professionale e outdoor, concretizzando l’obiettivo del marchio cinese di rendere l’energia accessibile, ovunque ce ne sia bisogno. La funzione V2L eroga fino a circa 3 kW di potenza, potendo alimentare contemporaneamente più dispositivi, tramite adattatore dedicato collegato alla presa di ricarica.

Grazie a questa funzione, l’energia accumulata nella batteria può essere utilizzata, oltre che per alimentare la vettura, anche per fornire corrente a dispositivi esterni come laptop, scooter elettrici, e-bike, frigoriferi portatili, utensili di lavoro, piccoli elettrodomestici e molto altro ancora. In questo modo le vetture elettriche di BYD si fanno emblema della massimizzazione dell’utilità della mobilità, diventando alleate per le attività quotidiana, supportando le esigenze di chi lavora in mobilità, di chi ama l’avventura e di chi vuole avere sempre una riserva di energia a portata di mano.

