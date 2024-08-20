Turista romano precipita con il suo fuoristrada per 600 metri e muore

Fuoristrada precipita per 600 metri in Abruzzo: un morto e un ferito

di Andrea Senatore20 Agosto, 2024
Turista romano precipita con il suo fuoristrada per 600 metri e muore

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte su un sentiero di montagna vicino al Lago di Scanno, in Abruzzo e ha causato un morto e un ferito. Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto per recuperare una coppia di ragazzi romani, il cui fuoristrada si è ribaltato in località Frattura, nei pressi del Lago di Scanno.

Fuoristrada precipita per 600 metri in abruzzo: un morto e un ferito

L’uomo deceduto nell’incidente era un 40enne residente ad Albano Laziale, che si trovava in compagnia di una sua amica ventenne. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della Jeep, ribaltandosi su un lato. Dopo l’incidente, ha fatto scendere la passeggera e ha tentato di eseguire una manovra per rimettere il veicolo sul sentiero. Tuttavia, il fuoristrada ha perso aderenza e ha finito per precipitare, causando il tragico epilogo.

La vittima è Luca Persiani, 40 anni, un apprezzato coach di piloti da circa quindici anni, avendo guadagnato questa reputazione grazie alla sua esperienza e competenza, maturata dopo una carriera di successo come pilota. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la comunità automobilistica, dove era conosciuto e rispettato per il suo talento e la sua dedizione.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, che sono intervenuti sul luogo della tragedia insieme ai sanitari del 118, ai vigili del fuoco di Sulmona e ai volontari del soccorso alpino e speleologico. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato al ribaltamento e alla successiva caduta del fuoristrada.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

MINI compie 66 anni Volkswagen T-Roc 2026 - Foto ufficiali Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera Ferrari F80 - Foto spia 27-08-2025 Nuova Peugeot 308 2025 - Foto Parigi GAC Hyptec SSR Baja Concept Audi RS3 GT 2026 - Foto spia 25-08-2025 Volkswagen Golf R 350 - Foto spia 25-08-2025 Peugeot E-5008 - Corso del fiume Rodano Renault Kiger 2026 Audi Q3 Sportback 2026 - Foto ufficiali Mercedes-AMG GT XX - nuovo record di distanza Tutte le foto