Turista romano precipita con il suo fuoristrada per 600 metri e muore

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte su un sentiero di montagna vicino al Lago di Scanno, in Abruzzo e ha causato un morto e un ferito. Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto per recuperare una coppia di ragazzi romani, il cui fuoristrada si è ribaltato in località Frattura, nei pressi del Lago di Scanno.

Fuoristrada precipita per 600 metri in abruzzo: un morto e un ferito

L’uomo deceduto nell’incidente era un 40enne residente ad Albano Laziale, che si trovava in compagnia di una sua amica ventenne. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della Jeep, ribaltandosi su un lato. Dopo l’incidente, ha fatto scendere la passeggera e ha tentato di eseguire una manovra per rimettere il veicolo sul sentiero. Tuttavia, il fuoristrada ha perso aderenza e ha finito per precipitare, causando il tragico epilogo.

La vittima è Luca Persiani, 40 anni, un apprezzato coach di piloti da circa quindici anni, avendo guadagnato questa reputazione grazie alla sua esperienza e competenza, maturata dopo una carriera di successo come pilota. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la comunità automobilistica, dove era conosciuto e rispettato per il suo talento e la sua dedizione.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, che sono intervenuti sul luogo della tragedia insieme ai sanitari del 118, ai vigili del fuoco di Sulmona e ai volontari del soccorso alpino e speleologico. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato al ribaltamento e alla successiva caduta del fuoristrada.

