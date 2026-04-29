Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2026: arriva il Pack Performance

Alfa Romeo rende ancora più sportive e performanti Giulia e Stelvio. Il marchio del Biscione ha introdotto il Pack Performance per i due modelli, disponibile da oggi in Italia. Si tratta di un pacchetto con aggiornamenti dal punto di vista estetico, tecnologico ed anche tecnico, con in primo piano le sospensioni elettroniche Synaptic Dynamic Control, capaci di adattarsi in tempo reale a strada e stile di guida. Ma c’è anche la nuova centralina Chassis Domain Control.

Le novità estetiche e tecnologiche

Prima di entrare nel dettaglio delle novità tecniche, partiamo dall’estetica, che riguarda gli interni delle due vetture. Il Pack Performance è caratterizzato dai sedili in pelle nera con cuciture rosse, gli inserti in carbonio ed i dettagli rossi su plancia, pannelli porta e bracciolo. L’obiettivo è rendere l’ambiente interno ancora più caratterizzato e sportivo, per esaltare il legame tra il design e la sportività, due elementi tipici dei modelli del marchio del Biscione.

Sul fronte tecnologico, invece, il nuovo pacchetto propone un sistema audio premium sviluppato da Harman Kardon, progettato per offrire una perfetta esperienza acustica all’interno dell’abitacolo. Al centro del sistema opera un amplificatore Class D a 12 canali da 900 watt che gestisce in maniera dinamica ogni sorgente sonora. Ad ottimizzarne ulteriormente le prestazioni, la tecnologia Logic 7 Surround, capace di distribuire il segnale audio in modo uniforme e tridimensionale, ricreando un ambiente sonoro completo e coinvolgente per tutti gli occupanti, da tutte le posizioni.

Questo impianto prevede 1 subwoofer per bassi profondi e controllati (224mm su Stelvio, 180x270mm su Giulia), 4 woofer da 160 mm, 5 midrange da 80 mm per una resa vocale naturale e cristallina e 4 tweeter da 25 mm per alte frequenze limpide e brillanti.

Le novità tecniche

Il Pack Performance, tuttavia, punta principalmente a dare una dinamica di guida ancora più coinvolgente e sportiva sui due modelli del marchio di Arese. Come dicevamo, in primo piano c’è il Synaptic Dynamic Control, un nuovo sistema di sospensioni a controllo elettronico progettato per offrire il perfetto equilibrio tra comfort, precisione di guida e sicurezza.

Il sistema regola in tempo reale la risposta degli ammortizzatori attraverso valvole elettroidrauliche specifiche, che modulano il flusso interno dell’olio, variando così la forza di smorzamento in base alle condizioni della strada, allo stile di guida e alle sollecitazioni rilevate dai sensori di bordo. L’obiettivo è mantenere un controllo costante dei movimenti della vettura, ridurre le vibrazioni e garantire stabilità e precisione, senza compromettere il comfort nei trasferimenti quotidiani. Con tarature diverse, a seconda della modalità di guida utilizzata, per regalare differenti sensazioni: più rigida in Dynamic, più morbida in Natural e Advanced Efficiency.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio con Pack Performance sono equipaggiate anche con lo Chassis Domain Control, la centralina che sovraintende ai principali sistemi dinamici del veicolo. Nel dettaglio, questo elemento elabora istante per istante i dati provenienti dai sensori di accelerazione e rotazione, armonizzando l’azione dei sistemi di stabilità, delle sospensioni adattive, dell’impianto frenante e degli altri dispositivi dedicati alla dinamica del telaio. Per dare al conducente, un comportamento dell’auto sempre coerente, prevedibile e sicuro.

I motori e i prezzi

Entrambi i modelli, sono disponibili con tre motorizzazioni: il 2.2 turbo diesel da 160 CV e 450 Nm di coppia massima, lo stesso motore con trazione integrale Q4 da 210 CV e 470 Nm e la versione ad alta potenza con il 2.9 V6 benzina da 520 CV e 600 Nm. Quest’ultima con prestazioni di alto livello, come lo scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi per la Tonale o in 3,9 secondi per la Giulia.

Quest’ultima, declinata in tre allestimenti (Sprint, Veloce e Quadrifoglio), ha un listino prezzi a partire da 52.750 euro, mentre la Stelvio, sempre con le stesse tre versioni, parte da un costo di 57.850 euro. Da annunciare il prezzo del nuovo Pack Performance.

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