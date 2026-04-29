McLaren MCL-HY e MCL-HY GTR: in arrivo hypercar per il WEC e versione da pista per clienti

Tra pochi giorni McLaren svelerà una doppia novità, alzando il velo su una nuova hypercar da competizione e una versione da pista destinata ad una ristretta cerchia di clienti selezionati. Le due vetture, strettamente legate tra loro e che saranno ufficialmente presentate lunedì 4 maggio 2026, sono state anticipate da un primo teaser che ci offre un assaggio della nuova creatura ad alte prestazioni della Casa britannica.

Primi dettagli sul look

Nel breve video teaser pubblicato da McLaren sui social, e visibile qui di seguito, possiamo vedere i primi dettagli stilistici della McLaren MCL-HY, la nuova hypercar inglese destinata a correre nel World Endurance Championship (WEC). Ad affiancare la vettura da corsa, c’è la McLaren MCL-HY GTR, come è stata battezzata la variante progettata per un’esclusiva clientela. Entrambe emblema della forte integrazione tra universo racing e produzione di serie, le due vetture sono frutto di un progetto nato dalla collaborazione tra McLaren Racing e McLaren Automotive.

Nel teaser, pur non mostrando del tutto l’auto, è possibile intravedere il frontale con tratti più morbidi e arrotondati rispetto a quanto anticipato da McLaren qualche tempo fa quando annunciò il ritorno nel WEC. Elemento visivo di grande impatto dell’anteriore è senza dubbio la firma luminosa con la parte inferiore del muso della McLaren MCL-HY completamente avvolta da una struscia continua che si estende da un’estremità laterale all’altra.

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Una per correre nel WEC, l’altra per offrire adrenalina da pista ai clienti

La McLaren MCL-HY da gara sarà equipaggiata con un motore V6 biturbo sviluppato da Autotecnica Motori, che troverà posto su un telaio realizzato da Dallara. La configurazione tecnica e strutturale della nuova vettura della Casa di Woking punterà dunque anche su efficienza e compattezza, caratteristiche che sulle performance complessive pesano tanto quanto la potenza. A tal proposito non sono ancora noti quanti cavalli sarà in grado di sviluppare il powertrain ibrido, che di certo sarà in linea con i regolamenti della categoria Hypercar del WEC.

L’altra variante, la MCL-HY GTR, pensata per l’uso esclusivo in pista e quindi priva di omologazione stradale, rimane ancora avvolta nel mistero. Secondo i rumors, anche se la vettura condividerà la base tecnica con la versione che correrà nel WEC, è possibile che McLaren decida di proporre una meccanica diversa, puntando maggiormente sulle prestazioni e svincolandosi dalle restrizioni imposte dai regolamenti sportivi. Una vettura che, per approccio progettuale e livello di performance, potrebbe seguire l’esempio di quanto fatto in passato da McLaren con la Senna GTR.

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