UNRAE premia i giovani talenti dell’automotive: ecco i nomi dei vincitori dei premi di laurea 2025

L'associazione continua a sostenere le nuove generazioni di professionisti del settore

di Gaetano Scavuzzo4 Dicembre, 2025

Premi di Laurea UNRAE

Anche quest’anno l’UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, valorizza il talento e la ricerca accademica, assegnando nella 25° edizione cinque riconoscimenti a giovani laureati che hanno sviluppato elaborati di particolare rilievo su temi nel settore automotive e nella mobilità sostenibile.

L’iniziativa avviata nel 2000 da UNRAE ha finora premiato complessivamente 205 laureati che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento che testimonia l’impegno dell’associazione nelle formazione e nel supporto alle nuove generazioni di professionisti del settore, come sottolineato anche da Roberto Pietrantonio, presidente UNRAE: “Una mobilità tecnologicamente avanzata e la transizione verso un modello sostenibile, richiedono competenze sempre più specializzate e visioni innovative. Questi giovani laureati, ai quali va il mio personale e affettuoso in bocca al lupo, rappresentano il futuro del nostro settore: attraverso le loro tesi affrontano temi cruciali come la comunicazione strategica nella transizione ecologica, l’analisi predittiva del mercato automotive e della determinazione delle politiche di prezzo, le strategie
competitive, la decarbonizzazione e la green communication. Il loro contributo è fondamentale per accompagnare l’industria automobilistica verso le sfide della mobilità del futuro”.

I vincitori della 25° edizione

I laureati premiati quest’anno da parte dell’UNRAE sono: Habiba El Morabit, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Facoltà di Lingue e culture moderne, Tesi di laurea: Target based communication e implementazione delle strategie ATL, BTL e TTL nel settore automobilistico, strumenti e best practises; Jacopo Lotti, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Facoltà di Scienze statistiche, business analytics, Tesi di laurea: Forecasting the 2025 Italian automotive market: from total registrations to the premium segment, with a focus on audi and C-segment Suvs; Daniel Nikaj, Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia, Tesi di laurea: Decisioni strategiche di marketing e ragioni del vantaggio competitivo: il caso Tesla; Silvia Palanca, Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) – Facoltà di Economia Aziendale, Tesi di laurea: Regressione lineare in Python: un modello previsivo per la determinazione del prezzo delle auto; Luca Sciani, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, Facoltà di Lettere – Economia, Tesi di laurea: Comunicare ad emissioni zero. Pratiche di Green Communication per affrontare la sfida della transizione ecologica nel settore automotive.

Al via la prossima edizione: Premi di Laurea 2026

Contestualmente, UNRAE lancia la 26° edizione del bando di concorso che prevede 10 premi di laurea (5 destinati a tesi magistrali e 5 a tesi triennali), destinati ai laureati dl 1° ottobre 2025 al 31 luglio 2026 con voto non inferiore a 105/110, che hanno svolto elaborati su Marketing e Innovation in ambito automotive e mobilità sostenibile. Ai premiati andranno un premio di 1.200 euro ed un’eventuale opportunità di stage lavorativo di 6 mesi presso una delle Case automobilistiche associate all’UNRAE.

