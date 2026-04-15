Volkswagen ID.3 Neo: la nuova elettrica cambia tutto, fino a 630 km di autonomia

La Volkswagen ID.3 Neo appena svelata dalla Casa tedesca segna il cambio di passo, sottolineato anche dalla nuova denominazione, nella gamma delle elettriche della Casa di Wolfsburg. Aggiornamento significativo e cambio di paradigma rispetto alla ID.3 che nel 2019 ha tenuto a battesimo la famiglia EV di Volkswagen, la ID.3 Neo è la nuova compatta a batteria che a breve sarà affiancata dalla sorelle elettriche ID. Polo e ID. Cross pronte a rinnovare l’offerta 100% del costruttore tedesco.

Con la Volkswagen ID.3 Neo inizia dunque il percorso di “riallineamento” estetico, tanto negli esterni quanto negli interni, tra i modelli con motore termico e quelli con alimentazione elettrica della Casa tedesca, abbandonando quella netta differenziazione stilistica con la quale negli anni scorsi si è presentata la ID.3, seguita dagli altri modelli della gamma elettrica del marchio.

Design Pure Positive che taglia i ponti con la precedente ID.3

Il nuovo linguaggio stilistico Pure Positive si concretizza nelle forme della nuova Volkswagen ID.3 Neo, il cui design esterno è caratterizzato da un frontale diviso aree orizzontali ben distinte, con un elemento luminoso a unire visivamente i gruppi ottici e rivestito da un materiale che attenua la diffusione della luce, con al centro il confermato logo Volkswagen luminoso. Guardando la fiancata spiccano il nuovo disegno dei cerchi in lega e l’assenza degli elementi a contrasto verniciati in nero della ID.3 che hanno lasciato spazio a superfici tutte nella stessa colorazione. Una scelta stilistica che ritroviamo anche sul posteriore, dove ora il portellone, rispetto al passato, è in tinta carrozzeria.

Interni con tanti tasti fisici

Nonostante le dimensioni esterne contenute, per una vettura che misura 4,29 metri in lunghezza, 1,55 metri in altezza, 1,81 metri in larghezza, la Volkswagen ID.3 Neo garantisce spazi interni generosi e ben sfruttati, con un passo di 2,76 metri, a cui si aggiunge un bagagliaio in grado di offrire una capacità di carico minima di 385 litri. Grazie alla configurazione meccanica che posiziona motore elettrico e trazione posteriore, l’abitacolo è stato spostato più avanti permettendo di incrementare l’abitabilità a bordo, a vantaggio del comfort dei passeggeri.

Le novità più significative dell’abitacolo della ID.3 Neo riguarda i materiali scelti per il rivestimenti, con una progettazione che ha puntato sull’ergonomia dei comandi, sottolineata anche dalla predominanza dei tasti fisici rispetto al recente passato, riabbracciando dunque un’impostazione più convenzionale e classica. A quest’ultima rimanda anche la speciale grafica in stile Golf anni ’80 disponibile sia per il quadro strumenti digitale che per il display dell’infotainment.

Tre motorizzazioni: da 170 a 231 CV, fino a 630 km d’autonomia

Venendo alle motorizzazioni, la gamma della Volkswagen ID.3 Neo si sviluppa attorno al motore elettrico posteriore che viene proposto in tre livelli di potenza ed abbinato a tre diversi tagli di batteria. La versione d’ingresso monta il motore da 170 CV, abbinato alla batteria da 50 kWh (LFP) che offre 417 km d’autonomia massima dichiarata nel ciclo WLTP. Salendo di potenza troviamo la variante da 190 CV, con batteria da 58 kWh per 494 km d’autonomia. Al vertice della gamma, la ID.3 Neo con motore da 231 CV, associata alla batteria da 79 kWh, per un’autonomia massima di 630 km.

Per quanto riguarda la potenza di ricarica, le batterie da 50 kWh e 58 kWh supportano fino a 11 kW in corrente alternata AC e fino a 105 kW in corrente continua DC, mentre la batteria più grande da 79 kWh può essere ricarica sempre a 11 kW in AC o fino a 183 kW in DC.

Tre allestimenti: Trend, Life e Style

Il ritorno ad un’impostazione più familiare per i clienti di Volkswagen lo ritroviamo anche nei nuovi allestimenti, con le versioni Trend, Life e Style che prendono il posto delle precedenti versioni Pure, Pro e Pro S. La Volkswagen ID.3 Neo Trend prevede di serie il climatizzatore automatico, gli specchietti ripiegabili elettricamente, l’avviamento senza chiave, la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, e l’assistente vocale che integra ChatGPT. Sull’allestimento Life si aggiungono i cerchi in lega da 18 pollici, il climatizzatore bizona, la telecamera posteriore e la ricarica wireless per smartphone. Sulla top di gamma Style la dotazione si arricchisce di fari Matxix LED, logo anteriore illuminato (compreso quello sul volante), luci ambiente a 30 colori e sedili sportivi con poggiatesta integrati. Nell’elenco degli optional disponibili troviamo, tra le altre cose, lo sterzo progressivo e l’assetto adattivo DCC.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità sul mercato della nuova Volskwagen ID.3 Neo, la Casa tedesca non ha ancora fornito informazioni ufficiali, rimandando ad un secondo momento l’annuncio relativo a listino e lancio.

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