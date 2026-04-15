XPENG Italia, Rovito: “Vogliamo essere premium per tecnologia e competitivi nel prezzo”

L’avventura di XPENG nel panorama automobilistico italiano è cominciata da poco, ma sin da subito sono state chiare la strategia e il posizionamento del marchio a forte caratterizzazione tecnologica in un contesto completamente nuovo, come quello del mercato auto del nostro Paese. L’ambizione di ciò che XPENG vuole diventare in Italia è stata illustrata nei giorni scorsi da Giuseppe Rovito, direttore generale di XPENG Italia, oltre che del marchio INEOS e consigliere delegato di ATFlow, parlando alla stampa italiana.

Anima da tech company

Facendo un punto sull’approdo del brand XPENG in Italia, Rovito ha sottolineato come il DNA del marchio sia quello di una vera tech company, fortemente orientata a ricerca e sviluppo, che porta nel mondo dell’auto una serie di soluzioni avanzate di intelligenza artificiale, guida assistita e connettività, che sono già oggi innovazioni concrete sulle vetture XPENG, come gli avanzati SUV G6 e G9, già da tempo disponibili sul mercato italiano.

Tecnologia premium e prezzi competitivi

“Vogliamo essere premium per tecnologia e vantaggiosi nel prezzo“, ha spiegato Rovito, chiarendo come il pilastro fondante della strategia del brand sia il concetto di premiumness legato all’esperienza del cliente. XPENG pone l’accento sulla natura funzionale della propria tecnologia, con sistemi innovativi che sono in grado di semplificare la guida, migliorare il comfort e rendere l’utilizzo dell’auto più fluido e naturale. Questo posizionamento a forte impronta “tech” permette a XPENG di reggere il confronto coi marchi premium tradizionali del settore auto, potendo inoltre giocare la carta del vantaggio competitivo in termini di posizionamento di prezzo rispetto alla concorrenza.

Il supporto determinante di ATFlow

Nella strategia di XPENG Italia un ruolo fondamentale lo riveste ATFlow, importatore e distributore per il nostro Paese che garantisce una rete di vendita e assistenza solida e capillare, servizi post-vendita affidabili ed un approccio pragmatico che supporto lo sviluppo del brand in Italia. Alla luce di tutto questo, Rovito afferma che l’obiettivo è quello di far conoscere XPENG, facendo vivere ai clienti l’esperienza dei suoi veicoli, con lo scopo di costruire nel tempo un marchio riconosciuto come premium tecnologico, accessibile e credibile sul mercato italiano.

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