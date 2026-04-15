Pirelli P Zero R per Porsche 911 Turbo S: pneumatici su misura per la tedesca da 711 CV

La Porsche 911 Turbo S, la versione più potente mai prodotta negli oltre 60 anni di storia dell’iconica sportiva di Stoccarda, beneficerà di nuovi pneumatici specifici Pirelli P Zero R sviluppati su misura per il modello. Parliamo di uno pneumatico ad altissime prestazioni, progettato per la guida quotidiana delle vetture più sportive e potente, che integra una mescola derivata direttamente dall’esperienza maturata da Pirelli nelle competizioni, condividendo il DNA con soluzioni racing che Pirelli ha da tempo introdotto nel segmento prestige.

Prestazioni su misura per gestire i 711 CV di potenza

Chiamato a trasferire al suolo nel modo più efficace i 711 CV di potenza e gestire al meglio gli 800 Nm di coppia erogati dal motore che equipaggia la Porsche 911 Turbo S, il Pirelli P Zero R appositamente sviluppato per la sportiva tedesca ne esalta sia le doti dinamiche che il piacere di guida. Oltre alla tenuta ottimale in condizioni di asfalto asciutto, il pneumatico garantisce aderenza costante su diverse superfici e in molteplici condizioni climatiche, con un focus particolare sulla sicurezza e sul controllo in caso di pioggia. Il P Zero R per la 911 Turbo S vanta un design del battistrada studiato nel dettagli per minimizzare l’impatto sonoro a vantaggio del comfort, ed una resistenza al rotolamento che è stata ottimizzata a vantaggio dell’efficienza complessiva della vettura.

Strategia Pirelli Perfect Fit e specifiche tecniche

Anche questo nuovo pneumatico, come impone la filosofia Pirelli Perfect Fit, è dunque progettato per adattarsi in modo millimetrico alle caratteristiche tecniche dell’auto di destinazione. Tale approccio si consolida nella collaborazione tra Pirelli e Porsche che in passato ha condotto allo sviluppo del P Zero R in altre vetture della gamma 911, come la Porsche 911 GTS, la prima con motorizzazione ibrida.

I nuovi pneumatici P Zero R per la Porsche 911 Turbo S hanno la marcatura “N” sul fianco, simbolo che indica lo sviluppo congiunto del prodotto. Al fine di ottimizzare l’impronta a terra e la trazione della sportiva tedesca, l’asse posteriore adotta gomme di misura 325/30 ZR 21, con una larghezza aumentata di 10 mm rispetto al passato. All’anteriore invece troviamo la configurazione con pneumatici nella misura 255/35 ZR 20, assicurando il bilanciamento dinamico richiesto dalla sportiva di Porsche.

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