Guido Tocci: “Scegliere una Dacia, significa scegliere un punto fermo”

Dacia è uno dei marchi di maggior successo sul mercato italiano. Una gamma dove il rapporto qualità/prezzo fa la differenza e, in un periodo non particolarmente florido dal punto di vista economico, questo dato è uno dei principali motivi di scelta di una vettura. “In un momento in cui tutto sembra correre e costare di più – sono le parole di Guido Tocci, general manager italiano del marchio – scegliere una Dacia significa scegliere un punto fermo”.

”Un rifugio per i risparmi delle famiglie”

Non solo un prezzo storicamente più basso, rispetto alle concorrenti di segmento, ma anche un valore residuo superiore, per poter ottenere un ricavo da un’eventuale vendita della vettura in futuro: “Le vetture Dacia hanno uno dei valori residui più alti del settore – ha proseguito Tocci, sul suo profilo ufficiale Linkedin – ovvero perdono meno valore negli anni rispetto alla media, diventando un vero rifugio per i risparmi delle famiglie. Se guardiamo alla quotidianità di oggi, ritroviamo lo stesso bisogno di concretezza e sicurezza”.

Come dicevamo, anche a causa di un periodo complicato dal punto di vista economico a livello generale: “Viviamo un periodo non semplice, segnato dal carovita, dall’aumento dei costi dell’energia e da un’incertezza generale che spinge ogni famiglia a ponderare con grande cura ogni singolo investimento. Ed è proprio qui che il DNA storico di Dacia mostra tutta la sua attualità. Per noi, “valore” non significa solo offrire il prezzo d’acquisto più giusto oggi, ma garantire che quel valore resti intatto negli anni”. Per ritrovarlo al momento della rivendita.

Un DNA che ripercorre la storia

Un concetto sempre presente nei modelli del marchio del Gruppo Renault: “Se guardiamo alle nostre origini, Dacia è nata in un’epoca storica complessa, con un obiettivo molto chiaro: costruire auto robuste, essenziali e destinate a durare nel tempo, in un momento in cui le risorse delle famiglie andavano gestite con grande attenzione. Negli anni ’60 e ’70, un’auto Dacia veniva progettata per durare decenni ed essere un punto fermo per la famiglia in un’epoca di risorse limitate. Oggi quel concetto si traduce nei numeri del mercato”.

Grazie ad alcuni elementi rimasti intatti, nel DNA del marchio: “La semplicità costruttiva e l’affidabilità che ci contraddistinguono fin dalle origini sono il motivo per cui oggi le nostre auto registrano una tenuta del valore residuo ai vertici del mercato. Per gli automobilisti italiani significa scegliere un punto fermo: un’auto con costi di gestione contenuti e motorizzazioni adatte a ogni esigenza, capace di proteggere nel tempo il potere d’acquisto di chi la guida. La dimostrazione che il pragmatismo di ieri è la risposta più moderna alle sfide di oggi”.

Perché scegliere una Dacia può rappresentare un investimento conveniente per le famiglie?

Secondo Guido Tocci, general manager italiano del marchio, le vetture Dacia offrono un rapporto qualità/prezzo competitivo e uno dei valori residui più alti del settore. Questo significa che tendono a perdere meno valore negli anni rispetto alla media, permettendo agli automobilisti di recuperare una quota maggiore dell’investimento iniziale al momento della rivendita.

Che cosa significa avere un valore residuo elevato?

Il valore residuo rappresenta il valore che un’automobile conserva nel tempo. Nel caso di Dacia, la capacità di limitare la svalutazione costituisce un elemento importante per le famiglie, che possono così tutelare maggiormente il proprio investimento anche in vista di una futura vendita della vettura.

Quali sono i punti di forza storici del marchio Dacia?

Guido Tocci individua nella semplicità costruttiva e nell’affidabilità due caratteristiche fondamentali del DNA del marchio. Fin dalle origini, negli anni ’60 e ’70, Dacia ha puntato sulla realizzazione di automobili robuste, essenziali e progettate per durare nel tempo, rispondendo alle esigenze di famiglie con risorse limitate.

Come si traduce oggi la filosofia Dacia nella scelta di un’automobile?

L’obiettivo è offrire vetture con un prezzo d’acquisto equilibrato, costi di gestione contenuti e motorizzazioni adatte a differenti esigenze. In un contesto caratterizzato dal carovita, dall’aumento dei costi energetici e dall’incertezza economica, questa filosofia punta a preservare il potere d’acquisto degli automobilisti anche negli anni successivi all’acquisto.

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