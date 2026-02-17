Volvo: consegnati oltre 10.000 camion alimentati a gas

Questa tecnologia era stata introdotta nel corso del 2018

di Fabio Cavagnera17 Febbraio, 2026

Volvo

Volvo: consegnati oltre 10.000 camion alimentati a gas

Volvo ha raggiunto un traguardo importante: quota 10.000 camion alimentati a gas venduti in tutto il mondo, da quando l’azienda svedese ha introdotto questa tecnologia nel 2018. Il 2025, inoltre, è stato l’anno migliore in assoluto per Volvo in termini di vendite di veicoli alimentati a gas, anche grazie ad un costo favorevole del carburante, oltre all’avanguardia della tecnologia.

“La tecnologia dei motori a gas Volvo è una soluzione all’avanguardia in termini di potenza, coppia, risposta del motore ed efficienza dei consumi, e i nostri clienti apprezzano anche le ottime prestazioni, la guidabilità e il comfort generale dei nostri camion a gas – afferma Jan Hjelmgren, responsabile della gestione dei prodotti Volvo Trucks – Vediamo un potenziale sostanziale per i veicoli a gas come un passo importante nel percorso verso il trasporto a emissioni zero”.

Fino a 1.000 chilometri con un pieno

Il Regno Unito è il mercato leader di Volvo, in questa tecnologia, seguito da Germania, Svezia, Paesi Bassi, Norvegia e Francia. I nuovi mercati del gas in espansione includono l’India e l’America Latina, dove i volumi sono in costante crescita. In diversi paesi esiste già una rete ben sviluppata di stazioni di rifornimento di gas e l’accesso al bio-LNG è in rapida espansione.

La percorrenza dei camion alimentati a gasa arriva fino a 1.000 chilometri con un solo pieno, il che li rende particolarmente adatti al trasporto a lungo raggio e alla distribuzione regionale, nonché alle operazioni di costruzione. I motori a gas sono disponibili nella gamma pesante Volvo FM, FH e FH Aero e possono funzionare con LNG (gas naturale liquefatto) convenzionale o bio-LNG.

