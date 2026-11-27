Una battaglia di secondi, centesimi e orgoglio. Il circuito del Nurburgring è lo storico teatro dove le auto vanno alla ricerca della massima velocità e cercano il prestigioso record, nelle varie categorie. Una delle più combattute, in tempi recenti, è quella legata alle auto elettriche di serie, in linea con il tema dell’elettrificazione. Lo scorso maggio è stata Porsche a fissare il miglior tempo, strappandolo a Xiaomi. Ma il marchio cinese non sta a guardare.

Una SU7 Ultra ancora più estrema

Ha presentato una versione aggiornata ed ancora più potente e performante della SU7 Ultra, modello con cui aveva ottenuto il primato nel giugno 2025. La casa asiatica ha puntato sul miglioramento dell’aerodinamica, per provare ad essere più veloce e riprendersi il record. In particolare, è stata ritoccata la forma del paraurti anteriore e della calandra, dando un aspetto più aggressivo alla vettura, così come è presente un nuovo diffusore posteriore.

Tuttavia, l’elemento che spicca maggiormente è la grande ala in fibra di carbonio al posteriore, con attacchi a ‘collo di cigno’. Tale ala sembra dotata di due attuatori elettronici che consentono l’apertura della sezione superiore, replicando il sistema DRS (Drag Reduction System) presente sulla Porsche 911 GT3 RS. È inoltre disponibile un paraurti anteriore specifico per l’uso in pista: realizzato in fibra di carbonio, integra nuove prese d’aria e appendici aerodinamiche.

La casa cinese ha anche lavorato sugli pneumatici per questa versione 2027, dove si notano cerchi più orientati all’uso in pista e pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, nelle misure 295/30 all’anteriore e 325/30 al posteriore. Sono presenti anche diverse altre opzioni di cerchi, caratterizzate da design delle razze esclusivi e colorazioni differenti, equipaggiate con pneumatici Pirelli P Zero Elect, che presumibilmente costituiranno la dotazione di serie della vettura.

Restano tre motori elettrici

Non cambiano, invece, le specifiche tecniche della SU7 Ultra. Non c’è il quarto motore elettrico, di cui si era parlato nei mesi scorsi, ma resta la configurazione con tre propulsori a zero emissioni, per una potenza di 1.548 cavalli ed una velocità massima dichiarata di 328 km/h. Dunque, come dicevamo, Xiaomi ha puntato sul lavoro aerodinamico per realizzare una vettura più prestazionale, rispetto alla versione precedente, e non un aumento della potenza.

Servirà un miglioramento netto

Basterà per il primato? Lo scopriremo nei prossimi mesi, quando la nuova Xiaomi SU7 Ultra proverà ad essere l’elettrica di serie più veloce di sempre sul circuito del Nurburgring. Non sarà, tuttavia, facile. La Porsche Taycan Turbo GT, dotata del pacchetto Manthey, aveva fermato il cronometro sul tempo di 6’55”553, con Lars Kern al volante, mentre la vettura cinese si era fermata a 7’04”957. Di conseguenza, questi miglioramenti aerodinamici e tecnici dovranno essere stati sufficienti per ridurre il tempo sul giro di circa 10 secondi.

Perché Xiaomi ha aggiornato la SU7 Ultra?

La casa cinese vuole riprendersi il primato tra le auto elettriche di serie al Nürburgring. Dopo aver conquistato il record nel giugno 2025, Xiaomi ha perso la leadership a favore di Porsche, che lo scorso maggio ha stabilito un nuovo riferimento con la Taycan Turbo GT dotata del pacchetto Manthey. La nuova versione della SU7 Ultra punta quindi a migliorare le prestazioni soprattutto attraverso interventi aerodinamici.

Quali sono le principali novità estetiche e aerodinamiche?

La Xiaomi SU7 Ultra 2027 presenta un paraurti anteriore e una calandra ridisegnati, un nuovo diffusore posteriore e una grande ala in fibra di carbonio con attacchi a collo di cigno. Quest’ultima sembra integrare due attuatori elettronici per aprire la sezione superiore, replicando il sistema DRS. È disponibile anche un paraurti anteriore specifico per la pista.

Quanta potenza ha la nuova Xiaomi SU7 Ultra?

La configurazione tecnica rimane invariata: tre motori elettrici, una potenza complessiva di 1.548 CV e una velocità massima dichiarata di 328 km/h. Xiaomi non ha quindi introdotto il quarto propulsore di cui si era parlato nei mesi precedenti.

Quale tempo deve battere Xiaomi al Nürburgring?

Il riferimento è il 6’55″553 ottenuto dalla Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Manthey e Lars Kern al volante. La precedente SU7 Ultra aveva registrato 7’04″957. Per tornare al vertice, Xiaomi dovrà recuperare circa dieci secondi sul giro.

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