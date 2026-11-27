Da qualche giorno sono aperti anche in Italia gli ordini per la Nuova Dacia Spring, la city car elettrica del marchio rumeno completamente rinnovata e prodotta in Europa. Ad annunciarlo è Guido Tocci, General Manager Dacia Italia.

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Nuova Dacia Spring: aperti gli ordini in Italia

Per molti, passare all’elettrico è ancora una scelta che solleva dubbi: costi, autonomia, semplicità di utilizzo. È proprio per questo che Dacia dichiara di voler continuare a lavorare per rendere questa tecnologia accessibile a sempre più persone. Le oltre 210.000 Dacia Spring vendute in più di 40 Paesi dal lancio, di cui oltre 25.000 in Italia, dimostrano secondo il marchio che questo obiettivo è possibile, e che esiste un modo diverso di vivere l’auto elettrica: semplice, concreto e coerente con l’approccio Essential but Cool che contraddistingue Dacia.

Prodotta in Europa: lo stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia

Oggi Nuova Spring rappresenta un passo in avanti per il marchio: non solo perché è completamente rinnovata, ma anche perché è prodotta nella fabbrica Dacia di Novo Mesto, in Slovenia. Un dettaglio che il marchio sottolinea come segnale della direzione scelta in un momento in cui si parla molto di industria europea e di transizione elettrica.

Il primo di quattro modelli elettrici Dacia entro il 2030

Nuova Dacia Spring è il primo dei quattro modelli elettrici Dacia che arriveranno entro il 2030, in linea con il Piano FutuREady di Renault Group, la strategia del gruppo francese per l’elettrificazione della gamma.

“La vera direzione che stiamo scegliendo riflette ciò in cui crediamo da sempre: la mobilità del futuro deve essere alla portata di tutti”, ha dichiarato Guido Tocci, General Manager Dacia Italia, aggiungendo: “il meglio deve ancora venire”.

Domande frequenti su Nuova Dacia Spring

Quando sono stati aperti gli ordini per Nuova Dacia Spring in Italia?

Gli ordini per Nuova Dacia Spring sono stati aperti in Italia da pochi giorni, secondo quanto annunciato da Guido Tocci, General Manager Dacia Italia.

Dove viene prodotta Nuova Dacia Spring?

Nuova Dacia Spring è prodotta in Europa, nello stabilimento Dacia di Novo Mesto, in Slovenia.

Quante Dacia Spring sono state vendute finora?

Dal lancio sono state vendute oltre 210.000 Dacia Spring in più di 40 Paesi, di cui oltre 25.000 in Italia.

Quanti modelli elettrici Dacia arriveranno entro il 2030?

Nuova Dacia Spring è il primo di quattro modelli elettrici Dacia previsti entro il 2030, in linea con il Piano FutuREady di Renault Group.

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