XPENG ha presentato la propria architettura Turing Physical AI (VLA 3.0) in occasione dell’ottavo XPENG AI Day, svelando al contempo IRON, il suo robot umanoide avanzato e polifunzionale, e annunciando YOYO-01, il primo modello di Robotaxi progettato specificatamente per l’impiego commerciale.

Indice

L’architettura Turing Physical AI

Sotto il tema “ORIGIN”, XPENG ha illustrato la propria visione secondo cui il prossimo grande passo avanti della Physical AI scaturirà dallo sviluppo congiunto di intelligenza e capacità fisiche. Anziché concentrarsi su singoli modelli di AI o componentistica specifica, XPENG sta realizzando l’intera infrastruttura tecnologica, dai chip proprietari ai modelli di AI, fino a sistemi di percezione, software, sistemi di controllo e componenti hardware, per consentire all’intelligenza artificiale di operare nel mondo reale.

“Per anni il settore dell’AI si è concentrato sullo sviluppo di sistemi sempre più intelligenti. Gli esseri umani non apprendono soltanto attraverso il cervello: impariamo toccando, muovendoci, sperimentando, sbagliando e riprovando. Credo che anche la Physical AI debba evolversi allo stesso modo”, ha dichiarato He Xiaopeng, Presidente e CEO di XPENG. “Origin significa tornare a questa verità fondamentale: cervello e corpo devono crescere insieme”.

L’architettura Turing Physical AI connette tre sistemi che operano a livelli e velocità differenti: il System 0, ultrarapido, integra il controllo del corpo fisico nel ciclo operativo dell’AI, coordinando i sistemi hardware fondamentali; il System 1, rapido e basato sulla tecnologia VLA 2.0 di XPENG, interpreta l’ambiente circostante e traduce rapidamente tale comprensione in azioni concrete; il System 2, lento, svolge le funzioni cognitive di livello superiore, combinando pianificazione delle attività e comprensione di linguaggio e immagini con una macchina a stati Agent Runtime.

XPENG ha inoltre annunciato che la versione più recente del proprio modello fondazionale, VLA 2.0 (6.4.0), supporta l’addestramento autonomo a ciclo chiuso guidato da agenti AI, incrementando la velocità complessiva di apprendimento di 10-12 volte e abilitando il miglioramento ricorsivo autonomo (RSI) e l’autodistillazione del modello.

L’auto diventa un robot

XPENG amplia l’AI oltre la guida autonoma, estendendone il governo all’intero veicolo. Il sistema di controllo dinamico X-VMC 2.0 integra e coordina propulsione, frenata, sterzo, sospensioni e altri apparati di bordo, consentendo all’intelligenza artificiale di intervenire sulla guida, sulla sicurezza, il comfort e la gestione energetica.

In occasione dell’AI Day, XPENG ha presentato “Turing AI Co-driving”, con la prima funzionalità introdotta, VLA Adaptive Deceleration, che sfrutta la capacità di interpretare il contesto stradale per modulare automaticamente la decelerazione e il recupero di energia quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore. Nei test condotti da XPENG in condizioni di traffico urbano intenso, questa tecnologia ha consentito un incremento del 12,4% dell’autonomia di marcia effettiva. Il rilascio tramite aggiornamento OTA è previsto per dicembre 2026.

XPENG ha inoltre presentato AEX, il sistema di prevenzione attiva delle collisioni a 360 gradi, ancora in fase di sviluppo. Dall’introduzione del modello VLA 2.0 in Cina, XPENG registra una riduzione del 13,93% delle richieste di risarcimento per gli incidenti stradali. Il sistema di guida intelligente NGP, basato sul modello VLA 2.0, è attualmente in fase di validazione in diversi mercati: dopo i test di localizzazione in Germania, Paesi Bassi e Francia, a novembre XPENG ha avviato a Parigi le prime sessioni pubbliche di prova per la guida urbana, diventando il primo costruttore cinese a offrire esperienze di guida assistita avanzata al pubblico presso un punto vendita europeo. La prima fase di distribuzione internazionale del sistema NGP è prevista per la prima metà del 2027.

IRON, il robot umanoide XPENG

XPENG applica lo stesso approccio integrato al robot umanoide IRON, sviluppando in modo coordinato i modelli di AI, la capacità di calcolo, i sistemi di percezione, il controllo dei movimenti e l’hardware robotico. IRON è dotato di 76 gradi di libertà e oltre 1.500 punti di rilevamento tattile, con una copertura sensoriale estesa su più dell’80% delle principali aree del corpo. Tre chip proprietari Turing AI gestiscono l’esecuzione dei modelli di AI integrati a bordo e il controllo coordinato dell’intero corpo.

Il robot è progettato per muoversi autonomamente, ricevere e organizzare incarichi tramite comandi vocali o istruzioni impartite attraverso un’app, ricaricarsi in autonomia, segnalare eventuali anomalie e monitorare il proprio stato operativo. IRON inizierà il percorso di addestramento come assistente nei punti vendita XPENG nel primo trimestre del 2027, con debutto ufficiale sul mercato previsto prima dell’estate dello stesso anno, a fronte di una produzione di serie che partirà a gennaio 2027.

Per supportare lo sviluppo e la distribuzione dei propri robot, XPENG ha realizzato una Robot Data Factory che copre oltre 250 scenari applicativi e 15 categorie professionali, affiancata da una linea di assemblaggio automatizzata dotata di più di 600 punti di ispezione olografica della qualità potenziati dall’AI e oltre 1.000 test per i robot completi e i loro componenti principali.

Dalla strada al cielo: Robotaxi e veicoli volanti

Il programma Robotaxi di XPENG ha compiuto un importante passo avanti: in soli otto mesi è passato dai test su strada con personale a bordo alle prove di guida completamente senza conducente. A 11 mesi dall’annuncio del progetto, XPENG ha ottenuto a Guangzhou l’autorizzazione per le operazioni dimostrative di Livello 4 (L4), previste in alcune aree selezionate entro la fine del 2026, mentre i test con passeggeri a bordo e senza conducente sono già in corso.

YOYO-01, il primo modello di Robotaxi concepito specificatamente per l’impiego commerciale, debutterà nel 2027. XPENG intende operare come fornitore di tecnologie e soluzioni, mettendo a disposizione dei partner incaricati della gestione dei servizi le proprie piattaforme veicolari e le tecnologie di guida autonoma, puntando a portare la tecnologia Robotaxi su scala globale.

Oltre alla mobilità su strada, XPENG, con la società ARIDGE incaricata del programma di sviluppo di velivoli elettrici a decollo verticale (eVTOL) con equipaggio, si sta avvicinando alla fase di certificazione dell’aeronavigabilità, avendo già ottenuto la documentazione autorizzativa (Type Inspection Authorization) e completato i test di volo certificativi. Negli Emirati Arabi Uniti, ARIDGE sta inoltre collaborando con partner locali per istituire un’area di sperimentazione dedicata alla mobilità aerea a bassa quota.

Domande frequenti su XPENG Turing Physical AI e IRON

Cos’è l’architettura Turing Physical AI di XPENG?

È la nuova architettura (VLA 3.0) presentata da XPENG che collega cognizione dell’AI, processo decisionale in tempo reale ed esecuzione fisica, tramite tre sistemi (System 0, System 1 e System 2), su veicoli intelligenti e robot umanoidi.

Cos’è IRON, il robot umanoide di XPENG?

È il robot umanoide avanzato e polifunzionale di XPENG, dotato di 76 gradi di libertà e oltre 1.500 punti di rilevamento tattile. Inizierà la formazione come assistente alle vendite negli store XPENG nel primo trimestre del 2027, con lancio ufficiale sul mercato nel secondo trimestre dello stesso anno.

Cos’è YOYO-01?

È il primo modello di Robotaxi di XPENG progettato specificatamente per l’impiego commerciale, il cui lancio è previsto nel corso del 2027.

XPENG sviluppa anche veicoli volanti?

Sì, attraverso la società ARIDGE, parte dell’ecosistema XPENG, che sta sviluppando velivoli elettrici a decollo verticale (eVTOL) con equipaggio e si sta avvicinando alla fase di certificazione dell’aeronavigabilità.

A che punto è il programma Robotaxi di XPENG?

XPENG ha ottenuto a Guangzhou l’autorizzazione per le operazioni dimostrative di Livello 4 (L4), previste in alcune aree selezionate entro la fine del 2026, con test già in corso con passeggeri a bordo e senza conducente.

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