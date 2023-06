ZTL Roma: rinviati i divieti per diesel Euro 4 e benzina Euro 3

Le numerose proteste delle ultime settimane hanno avuto l’effetto sperato: il Comune di Roma ha deciso di rivedere le restrizioni nella nuova ZTL, denominata Fascia Verde. In particolare, è stato rinviato il divieto di accesso nell’area dei mezzi diesel Euro 4 e benzina Euro 3, rispetto alla data prevista del prossimo mese di novembre.

Se ne riparla tra 2024 e 2025

La ZTL Fascia Verde entrerà comunque in vigore il 1° novembre 2023, ma riguarderà i veicoli più vecchi ed inquinanti, cioè da Euro 0 a 2 per le vetture benzina e da Euro 0 a 3 per i diesel. Mentre lo step successivo sarà il divieto per le vetture diesel Euro 4, che però non entrerà in vigore prima del novembre 2024, per poi passare ai mezzi benzina Euro 3, probabilmente alla fine del 2025.

Di conseguenza, slitteranno anche i divieti per le diesel Euro 5, inizialmente previsti per l’anno prossimo. Una vittoria per i tanti cittadini che avevano raccolto oltre 100mila firme e vedevano il rischio di non poter più usare le loro auto.

Arriva Move-in

Per quanto riguarda le vetture colpite dal divieto, ci sarà un numero di chilometri o di accessi ‘bonus’ ancora da fissare, così come la possibilità di acquistare un pacchetto chilometrico, sulla scia di quanto avviene già attualmente in Lombardia con il dispositivo Move-in. Sono inoltre previste delle aperture anche per le auto storiche.

Tocca alla regione

Il nuovo regolamento della ZTL Fascia Verde dovrà essere vagliato (ed eventualmente approvato) da parte della Regione Lazio, per poterlo poi rendere definitivo ed operativo.

Rate this post