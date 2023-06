1000 Miglia 2023: ieri la Freccia Rossa ha attraversato il Piemonte, oggi ultima tappa da Milano a Brescia

Ieri la 1000 Miglia 2023 ha attraversato il piemonte nella quarta tappa della gara partita da Brescia lo scorso 13 giugno. Al pranzo di Alessandria era presente un ospite d’eccezione l’allenatore di Calcio Davide Nicola. Dopo il controllo orario la Freccia Rossa ha attraversato la regione e si è diretta ad Asti, Vercelli e Novara. Intorno alle 19 l’arrivo del conviglio a Milano.

1000 Miglia 2023: ieri il convoglio ha attraversato il piemonte ed è arrivata a Milino

Si tratta della prima volta che la 1000 Miglia 2023 fa tappa a Milano. La novità è stata impreziosita ulteriormente dall’autorizzazione nelle strade del capoluogo meneghino della Maserati C20 Cielo a guida autonoma del progetto 1000 MAD. In Piazza Duomo si è svolto il controllo del timbro e inoltre si sono svolte le celebrazioni per i 100 anni dell’ACI. L’ultimo controllo prima dell’arrivo della tappa è avvenuto a City Life.

La tappa si è conclusa con al primo posto ancora una volta la coppia Vesco/Salvinelli a bordo di una Alfa Romeo 6C 1750 SS, al secondo posto Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli, al terzo Belometti/Bergomi su Lancia Lambda Spider Tipo 221 del 1929. Questa mattina alle 7.30 la carovana della 1000 Miglia 2023 è partita da Milano in direzione Brescia per la quinta e ultima tappa. Si passerà anche da Treviglio, Stezzano, Bergamo, Ospitaletto e Gussago. Arrivo previsto in tarda mattinata.

