1000 Miglia 2023: partita oggi la gara, al via 417 auto

Finalmente oggi 13 giugno alle 12.30 è partita la 1000 Miglia 2023. L’edizione di quest’anno della mitica gara ha preso il via questa mattina quando la prima auto è partita dal punto di partenza: il Castello di Brescia. Si trattava di una O.M. 665 SUPERBA del 1927. L’arrivo della tappa di oggi è previsto in serata verso le 21.30 a Cervia-Milano Marittima. Quest’oggi verranno percorsi circa 360 km dei 2.000 complessivi che gli equipaggi dovranno affrontare nel corso di tutta la competizione che si concluderà sabato 17 giugno. In totale i concorrenti in questi giorni faranno i conti con ben 34 Controlli Timbro, 23 Controlli Orari, 144 Prove Cronometrate e 8 Prove di Media con 25 rilevamenti segreti.

Partita da Brescia la 1000 Miglia 2023: 417 auto al via in un percorso di circa 2.000 km suddiviso in 5 tappe

Oggi la 1000 Miglia 2023 è iniziata con un omaggio ai cento anni dell’Aeronautica italiana con sfilata della fanfara dell’Aeronautica militare italiana e il sorvolo delle Frecce tricolore. In tutto le tappe saranno 5. La grande novità di questa edizione indubbiamente sarà il passaggio dal Piemonte: Alessandria, poi Asti e Vercelli e Novara. Ciò avverrà nel quarto giorno di gare prima della quinta e ultima tappa che come tradizione si concluderà a Brescia dopo un passaggio nel centro di Milano e a Bergamo.

Nelle precedenti tappe invece la carovana della 1000 Miglia 2023 passerà nella seconda tappa da San Marino, Senigallia, Macerata fino a Roma, mentre nella terza dalla capitale si andrà verso Siena, poi a Pistoia, nel Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia fino a Parma. Andrea Vesco e Fabio Salvinelli a bordo della loro Alfa Romeo 6C 1750 SS ZAGATO del 1969 sono i campion in carica e proveranno a ripetersi anche quest’anno.

Tra le novità di quest’anno segnaliamo la presenza di una Maserati MC20 Cielo del progetto del Politecnico di Milano che percorrerà alcuni tratti del percorso con l’ausilio della guida autonoma per la prima volta su strade aperte. Confermate infine la quinta edizione della 1000 Miglia Green per solo auto full electric e la 14 esima Ferrari Tribute 1000 Miglia a cui prenderanno parte 112 super car della casa automobilistica del cavallino rampante.

