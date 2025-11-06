75 anni di UNRAE: disponibile l’e-book che racconta la storia dell’automobile in Italia

UNRAE 2025 - I nostri primi 75 anni

UNRAE, l’associazione che riunisce le Case auto estere operative in Italia, fa sapere che l’e-bookUNRAE 2025: I nostri primi 75 anni. Dialogo, progresso e passione nella storia dell’automotive italianoè disponibile su Amazon. Si tratta di un viaggio lungo tre quarti di secolo nella storia dell’automobile in Italia attraverso la voce di chi ha rappresentato le Case automobilistiche estere nel nostro Paese.

Il volume, presentato in anteprima un paio di settimane fa al Salone Auto e Moto d’Epoca a Bologna, fornisce uno sguardo privilegiato sull’evoluzione del settore, raccontando 75 anni di sfide e successi dell’UNRAE, nata il 24 novembre 1950, con uno sguardo al futuro della mobilità.

L’e-book può essere scaricato gratuitamente fino alle 23:59 dell’8 novembre tramite Kindle Select, oppure è accessibile con la prova gratuita di un mese di Kindle Unlimited, previa registrazione.

