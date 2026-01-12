Mercato auto: noleggio a lungo termine in crescita in Italia nel 2025: +16,1%

Il mercato del Noleggio a Lungo Termine (NLT) in Italia chiude il 2025 con 1.101.630 contratti, registrando un incremento del 16,1% rispetto al 2024 e raggiungendo il livello più alto degli ultimi quattro anni. Rispetto al 2021, i contratti sono più che raddoppiati, confermando la crescente importanza di questa formula di mobilità.

Il noleggio a lungo termine si conferma in forte crescita in Italia anche nel 2025

Secondo UNRAE, basandosi sui dati MIT, i contratti di noleggio a lungo termine superiori ai 30 giorni hanno interessato per il 14,2% i Privati (156.685 unità, +19,1%) e per l’85,8% le Società (944.945 unità, +15,6%). Tra queste, le Aziende non-automotive rappresentano il 67,1% del totale, mentre le società di Noleggio a Breve Termine salgono all’11,6%. La durata media dei contratti si attesta a 21 mesi, con differenze tra i vari utilizzatori: 24 mesi per le Aziende non-automotive, 23 per i Privati e 14-15 mesi per Dealer e NBT.

Per le alimentazioni, spicca la crescita delle vetture ricaricabili: PHEV +51,8% e BEV +51,6%. Diesel predominante tra Aziende e NLT, benzina tra NBT e Dealer, mentre i Privati preferiscono le ibride. I SUV rimangono il segmento leader con il 58,9%, seguiti da berline e station wagon.

Geograficamente, la Lombardia guida con il 30,7% dei contratti di noleggio a lungo termine, seguita da Lazio, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. Calabria, Molise e Puglia guidano tra i Privati; Lombardia e Valle d’Aosta tra le Aziende non-automotive; Trentino-Alto Adige primeggia nel Noleggio a Breve Termine.

Nei primi 9 mesi del 2025, sono stati registrati 311.927 contratti su auto immatricolate, con le ibride al 36,8%, benzina al 22,4%, diesel al 21,7%, plug-in al 11,9% e full electric al 6,5%. Il Noleggio a Lungo Termine conferma così la propria evoluzione verso una mobilità più flessibile, elettrificata e orientata alle esigenze di aziende e privati.

