Audi for Business: più servizi, più plug-in, più flessibilità per le imprese

Audi rafforza il proprio impegno verso il mondo delle aziende con Audi for Business, un programma pensato per rispondere alle nuove esigenze della mobilità professionale. Una strategia completa che unisce prodotti, servizi, formazione e soluzioni finanziarie, con l’obiettivo di accompagnare le imprese nella transizione energetica attraverso un modello di flessibilità tra motorizzazioni termiche ed elettriche.

Con Audi for Business: rete specializzata, consulenza personalizzata e tanta flessibilità

Al centro dell’offerta Audi for Business c’è una rete specializzata capace di seguire il cliente aziendale lungo l’intero ciclo di vita del veicolo: dalla consulenza per la composizione delle car list alla gestione delle flotte. I fleet manager dedicati operano su due canali — grandi clienti e aziende locali — garantendo supporto personalizzato e facilitando la scelta del livello di elettrificazione più adatto alle esigenze operative.

In Audi for Business un ruolo chiave è ricoperto anche dall’ecosistema di ricarica Audi, oggi ampliato grazie a Moon Power, il nuovo brand di Volkswagen Group Italia focalizzato sulle infrastrutture business. Accanto alla rete AC e DC, Moon Power offre soluzioni su misura per siti aziendali, integrando sistemi di gestione energetica e piattaforme di controllo centralizzate, completando così un sistema che già comprende Audi charging, Ionity, la rete HPC dei concessionari e i servizi software del marchio.

Sul fronte prodotto, Audi presenta una rinnovata gamma plug-in hybrid composta da 13 modelli, oggi più efficiente, performante e con autonomie elettriche sempre maggiori. Dalla compatta A3 alla gamma Q3, Q5 e Q7, fino ai modelli A5, A6 e A8, la proposta PHEV copre tutti i segmenti del mercato e rappresenta un ponte strategico verso l’elettrico puro. La crescita del segmento, favorita dai benefici fiscali e dall’aumento dell’offerta, conferma la direzione intrapresa: solo nell’ultimo trimestre i contratti plug-in sono più che raddoppiati. Con Audi for Business, la Casa dei quattro anelli si posiziona come partner strategico delle imprese, offrendo soluzioni integrate per una mobilità più efficiente, sostenibile e flessibile.

Rate this post