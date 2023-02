Abruzzo Winter Race 2023: Mafra protagonista della gara di regolarità

Domani si svolgerà l’edizione 2023 dell’Abruzzo Winter Race, la gara di regolarità per auto d’epoca, che si svolge lungo le strade che portano al Gran Sasso. Come ormai di consuetudine, non mancherà tra le protagoniste anche Mafra: sarà sponsor della manifestazione, con il welcome kit per i partecipanti e gli archi gonfiabili.

Il Welcome Kit Mafra

Come dicevamo, tutti i partecipanti a questa manifestazione per auto d’epoca riceveranno il Welcome Kit di Mafra, per affrontare al meglio la competizione. Il pacchetto comprende il Glass Cleaner ed il Cristalbel Artic per avere dei vetri sempre puliti, garantendo così una perfetta visibilità, anche in caso di neve mista a sale.

Per lavare la vettura, invece, viene fornito Fast Cleaner, il prodotto ideale per lavare a secco la vettura e mantenerla sempre pulita e splendente. Come merita un’auto d’epoca, durante questa manifestazione. Per effettuare le operazioni di pulizia, infine, viene fornito il Panno Heavy Work, con elevata resistenza all’usura.

L’Abruzzo Winter Race 2023

L’appuntamento per l’edizione 2023 della gara abruzzese è per le 8.30 di sabato 25 febbraio, per le verifiche tecniche in Piazza Risorgimento ad Avezzano. La prima vettura prenderà il via alle ore 10, per poi dirigersi verso Celano, Sulmona e Roccaraso, dove verrà disputata la speciale prova di guida su ghiaccio nello ‘Snow Driving’.

Dopo la sosta per il brunch, la gara ripartirà in direzione Pescasseroli, nota località sciistica dell’Abruzzo. La chiusura della manifestazione è prevista per le 19.15 ad Avezzano, sempre in Piazza Risorgimento, dove il pubblico potrà ammirare tutte le vetture. Alle 20.30 premiazione degli equipaggi e cena di chiusura.

Rate this post