ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: tante novità e calendario molto interessante

La ADAC Opel GSE Rally Cup inaugurerà la stagione 2026 con molte novità e un calendario più internazionale che mai. La protagonista assoluta sarà la nuova Opel Mokka GSE Rally, sviluppata intensamente negli ultimi mesi e prima vettura al mondo conforme alle nuove normative FIA eRally5, che sostituirà la Opel Corsa Rally Electric. Con 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, il Mokka GSE Rally alza nuovi standard nel rally elettrico, promettendo prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida adrenalinica.

LA ADAC Opel GSE Rally Cup entra nella sua sesta stagione

La stagione 2025 è stata già entusiasmante, con gare serrate tra Alex Español, Tom Heindrichs e Kilian Nierenz, con Heindrichs vincitore finale e promosso all’ADAC Opel Rally Junior Team, dove affronterà i migliori talenti europei nel FIA Junior European Rally Championship, emulando il percorso di Calle Carlberg. Il 2025 ha regalato così momenti indimenticabili, documentati in un video emozionante dedicato ai tifosi. La stagione 2026 di ADAC Opel GSE Rally Cup si annuncia ancora più intensa. La nuova cup, oltre a squadre e veicolo, sarà supportata da un’infrastruttura avanzata di ricarica che permetterà di alimentare le auto anche fuori dal parco assistenza, aumentando chilometri e sostenibilità.

Il calendario prevede sette tappe in sei Paesi: dal Rally ELE di Eindhoven ai Vosgi francesi, dal Rallye Weiz in Austria alle tappe del DRM tedesco, fino alle novità italiane e belghe. Il Rally di Sanremo, a metà ottobre, sarà il primo evento in Italia, seguito dal Rally Spa nelle Ardenne, chiudendo una stagione elettrizzante. “Con eventi in sei Paesi, questo calendario è probabilmente il più interessante nella storia della cup ADAC-Opel”, afferma Jörg Schrott. “Il nuovo Mokka GSE Rally entusiasmerà partecipanti e fan con prestazioni mozzafiato e ancora più azione elettrica”.

