Opel Astra e Astra Sports Tourer 2026: design, motori e tutte le novità

Le nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer hanno portato la coppia di bestseller del marchio del Fulmine ad un nuovo ed evoluto livello di modernità, che passa attraverso un design completamente rinnovato, un marcato upgrade tecnologico ad alta carica innovativa ed un altrettanta significativa evoluzione delle meccanica che si concretizza in una variegata e completa gamma di motorizzazioni che comprende opzioni termiche, ibride ed elettriche.

Prodotte nello stabilimento di Russhelsheim, le nuove Astra, proposte sul mercato italiano con prezzi da 32.450 €, sfoggiano un design ancora più distintivo, con il frontale dominato dal nuovo Opel Vizor, ora più affilato e arricchito dall’inedito logo del Blitz illuminato. Tale dettaglio stilistico contribuisce a rendere la vettura immediatamente riconoscibile, così come i nuovi cerchi in lega e le audaci tinte carrozzeria tra le quali spiccano le nuove “Kontur White” e “Klover Green”. Tra le tecnologie più impattanti ci sono, disponibili a richiesta, i nuovi fari Intelli-Lux HD a matrice di LED con oltre 50.000 elementi, capaci di adattarsi alla guida notturna migliorando visibilità e sicurezza.

Interni che alzano i livelli di comfort e sostenibilità

Nell’abitacolo della nuova Opel Astra la Casa tedesca è intervenuta per aumentare il comfort e la qualità percepita, con gli interni della vettura che hanno accolto i nuovi sedili ergonomici Intelli-Seat, di serie su tutta la gamma, che garantiscono comodità e supporto ottimale anche nei lunghi viaggi. L’aggiornamento degli interni della Opel Astra ha riguardato anche la tecnologia, con l’interfaccia digitale che è stata resta più intuitiva grazie a nuove grafiche e display migliorati sul fronte della leggibilità. A sottolineare l’attenzione alla sostenibilità di Opel ci sono poi i materiali vegani e i rivestimenti innovativi come il ReNewKnit, disponibile per i sedili, che crea un effetto simile alla pelle camosciata di alta qualità.

Motorizzazioni per tutte le esigenze: dall’elettrico al diesel

Sul fronte delle motorizzazioni, le nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer propone una rosa ampia con la possibilità di scegliere tra versioni elettriche, ibrida plug-in, ibride con tecnologia a 48 Volt e con motori endotermici, con livelli di potenza compresi tra 130 e 196 CV.

Partendo dalla versione 100% elettrica, dotata di funzione di ricarica bidirezionale Vehicle-to-Load (V2L) che consente di alimentare dispositivi esterni, questa monta un motore da 156 CV e 270 Nm di coppia, abbinato a una batteria da 58 kWh, capace di garantire fino a 454 km d’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP (445 km per la variante Sports Tourer) e di ricaricarsi dal 20 all’80% in circa 30 minuti in una stazione di ricarica rapida da 100 kW.

La gamma di Opel Astra 2026 comprende anche le nuove versioni ibride plug-in che sviluppano 196 CV di potenza, dotate di nuova batteria da 17,2 kWh che assicurano fino a 84 km di autonomia in elettrico, e la motorizzazione hybrid da 145 CV. Per i “tradizionalisti” c’è anche la versione con motore diesel da 1.5 litri che eroga 130 CV, confermando la vocazione “pluralista” della bestseller di Opel nel proporsi come risposta ad esigenze diverse di mobilità.

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