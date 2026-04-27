Opel: la musica nel DNA, è sponsor principale di Firenze Rocks 2026

Opel diventa protagonista nella musica e sarà il Title Sponsor di Firenze Rocks 2026. Uno degli eventi più importanti dal vivo dell’estate, che vedrà artisti di primo piano sul palco: Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri. La casa del fulmine proporrà numerose esperienze per coinvolgere il pubblico, all’interno della zona del festival, con in primo piano la Frontera elettrica, simbolo della nuova fase del brand e della transizione a zero emissioni.

Il Firenze Rocks

L’evento toscano, come dicevamo, è uno dei più seguiti in Italia e non solo, nel panorama dei live musicali. È giunto alla sua ottava edizione ed ha sempre coinvolto anche numerosi spettatori provenienti da fuori dall’Italia. Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Svizzera rappresentano stabilmente i bacini principali, arrivando in alcune giornate a coprire oltre il 60%-65% delle presenze internazionali, a cui si affiancano quote significative da Stati Uniti (stabilmente fra il 6% e il 10%) Nord Europa e, in misura crescente, da mercati extraeuropei.

Quest’anno la manifestazione di Firenze sarà ancora più internazionale, visto che sul palco si alterneranno artisti di primissimo piano soprattutto stranieri. Ad aprire il festival, venerdì 12 giugno, saranno Lenny Kravitz e Salmo, entrambi per la prima volta sul palco di Firenze Rocks. Sabato 13 giugno sarà la volta di Robbie Williams, una delle più grandi popstar della sua generazione, anche lui per la prima volta al festival. Domenica 14 giugno gran finale con i The Cure, tra le band più influenti della storia del rock. E non mancheranno spalle di alto livello.

Non solo musica, perché il cuore pulsante del festival sarà, come sempre, l’Area Village. Si tratta di un parco di oltre 6.000 mq pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva a 360 gradi. Grazie ai numerosi partner coinvolti, il pubblico potrà vivere momenti di intrattenimento, accedere a un’offerta food & beverage selezionata e usufruire di spazi dedicati al relax e alla socialità. In questo, Opel sarà uno degli ‘attori’ principali, con un ecosistema di attivazioni ed esperienze pensate per coinvolgere il pubblico e rafforzare il dialogo con la community giovane.

Opel Frontera

La protagonista, a livello automobilistico, dell’Opel Firenze Rocks 2026 sarà la nuova Frontera elettrica. Il SUV, fino a sette posti, del marchio del fulmine, nella versione a zero emissioni. Un modello dalle dimensioni compatte, ma con spazio all’interno dell’abitacolo e con la possibilità anche di viaggiare con una famiglia più numerosa o amici, grazie alla possibilità di richiedere anche la terza fila di sedili, per appunto arrivare fino a sette occupanti nell’auto.

A livello estetico, il SUV è caratterizzato dall’arrivo sul frontale del nuovo logo Opel, per la prima volta su un modello di produzione. È posizionato al centro del classico Vizor, dove troviamo anche i sottili e caratteristici gruppi ottici. Si nota anche un cofano alto, mentre lateralmente troviamo i cerchi da 16 o 17 pollici, passaruota prominenti ed una linea del tetto verso un posteriore robusto. Dove sono presenti i gruppi ottici ‘spezzati’ ed il nome del modello scritto per esteso.

L’abitacolo è un mix tra spazio e tecnologia. L’Opel Frontera propone un doppio schermo digitale da 10 pollici, denominato Pure Panel, per quadro strumenti e sistema di infotainment. Quest’ultimo compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, anche wireless. L’ambiente è di discreto livello, con alcune rifiniture, non mancano prese USB-C (2 anteriori e 2 posteriori) e la piastra di ricarica wireless, quest’ultima di serie però solamente con l’allestimento top di gamma GS.

La versione elettrica del SUV del fulmine è disponibile unicamente con il motore a zero emissioni da 113 CV e 125 Nm di coppia massima, però con una doppia opzione per la batteria: da 44 o 52 kWh. La prima propone un’autonomia dichiarata (WLTP) di 306 chilometri, mentre la Long Range permette alla vettura di percorrere fino a 409 km. La ricarica può avvenire con corrente alternata fino a 11 kW o con corrente continua fino a 100 kW, con recupero fino all’80% in meno di mezz’ora, utilizzando una colonnina con la massima potenza consentita.

Disponibile nei due allestimenti Edition e GS, l’Opel Frontera elettrica ha un listino prezzi a partire da 31.050 euro per la versione da 44 kWh e da 33.050 euro per la Long Range. Per passare dalla versione d’ingresso a quella top di gamma, serve aggiungere 2.000 euro.

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