Alfa Romeo: le storiche da competizione a FuoriConcorso 2025

Appuntamento il 24 e 25 maggio a Villa Sucota

di Fabio Cavagnera20 Maggio, 2025

Alfa Romeo

Alfa Romeo sarà grande protagonista nel prossimo weekend sul Lago di Como. Il marchio di Arese, infatti, è partner ufficiale di FuoriConcorso 2025, la prestigiosa manifestazione per collezionisti e appassionati d’auto di tutto il mondo. Saranno esposte le vetture da corsa più rappresentative del Biscione nell’ambito del motorsport.

Casa Alfa Romeo

Villa Sucota si trasformerà, per l’occasione, in ‘Casa Alfa Romeo’, uno spazio dedicato esclusivamente al marchio italiano, con l’esposizione di una quindicina di esemplari, alcuni provenienti dal Museo Alfa Romeo di Arese e altri da collezione private. Tra questi modelli spicca la 6C 1750 Gran Sport del 1930, una tra le Alfa Romeo più celebri per via della sua linea inconfondibile. Tra i vari modelli, presenti anche la PS Gran Premio (1930) e la TZ2 (1965) e la 33 TT12 (1975).

A pochi passi da Villa Sucota, un’area esclusiva renderà omaggio alle regine della Formula 1, con due protagoniste assolute: l’Alfa Romeo GP Tipo 159 “Alfetta” del 1951, autentica dominatrice dei primi due Mondiali, e la Lancia D50 F.1 del 1954, uno dei più grandi traguardi sportivi nella Storia della Casa di Borgo San Paolo. Infine, per collegarsi ai tempi moderni, a Villa Sucota sarà esposta la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, l’esclusiva coupé realizzata in soli 33 esemplari.

Appuntamento il 24 e 25 maggio

L’appuntamento è fissato per sabato 24 e domenica 25 maggio a Villa Sucota, a Como. Il tema dell’edizione di quest’anno è ‘Velocissimo-Italian Race Cars’ e punta a raccontare la bellezza e l’adrenalina delle auto da corsa italiane, quelle che hanno infiammato generazioni di appassionati nel corso del secolo scorso.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025

  • Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025 - 1
  • Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025 - 2
  • Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025 - 3
  • Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025 - 4
  • Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025 - 5
  • Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025 - 6
  • Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025 - 7
  • Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025 - 8
  • Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025 - 9
  • Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025 - 10
  • Alfa Romeo - FuoriConcorso 2025 - 11
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Alfa Romeo

Foto

Nissan X-Trail Nismo - Foto Giappone Mercedes EQS SUV - Foto spia 21-8-2025 Ferrari Daytona SP3 - Asta Monterey Porsche Cayenne EV - Foto spia 21-8-2025 BMW Serie 7 - Foto spia 20-8-2025 Lexus Sport Concept - Foto ufficiali Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo - Foto dal vivo e in studio Mercedes GLA - Foto spia 19-8-2025 BMW M 850i Edition M Heritage - Foto ufficiali Audi Q4 2026 - Foto spia 19-8-2025 Lamborghini Fenomeno Mercedes CLE 220d: prova su strada Tutte le foto