Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: la versione Luna Rossa in pista a Balocco

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa va in pista a Balocco. Si tratta della nuova serie speciale del marchio del Biscione, limitata in soli 10 esemplari al mondo e già tutti venduti, realizzata per celebrare la partnership in occasione della 38.a America’s Cup. Con elementi estetici distintivi e spinta dall’iconico motore V6 biturbo da 520 cavalli. Questo modello ha girato presso l’iconico Proving Ground ed è stato protagonista di un filmato emozionale.

Le caratteristiche

Come dicevamo, questa versione limitata è caratterizzata da alcuni elementi distintivi a livello estetico. Gli esterni sono impreziositi da una vernice cangiante, che si ispira al colore dell’imbarcazione AC75 Luna Rossa che ha partecipato alla 37.a America’s Cup di Barcellona nel 2024, mentre cofano, tetto e posteriore in nero abbinato al grigio propongono un contrasto bicolore. I loghi Alfa Romeo si vestono di rosso, simbolo di passione e spirito competitivo. Inoltre, l’estetica è caratterizzata da un alettone posteriore in fibra di carbonio, diviso in due sezioni.

All’interno spiccano i sedili Sparco rivestiti con texture e grafiche ispirate ai Personal Flotation Device (PFD) utilizzati dall’equipaggio, cioè con la pelle traforata grigia con al centro la striscia rossa tipica del marchio velistico, abbinata a fianchetti in pelle nera e calotta posteriore in fibra di carbonio. La plancia è resa unica dal materiale originale proveniente dalle vele, un dettaglio che trasmette la sinergia con il mondo racing su acqua.

Non solo estetica, perché si tratta del modello Quadrifoglio più efficiente di sempre, a livello aerodinamico, grazie al nuovo kit in carbonio a bassa resistenza, composto da appendici sul paraurti anteriore, una coppia di profili sul fondo scocca, minigonne dedicate e la spettacolare ala posteriore, che genera un carico fino a cinque volte superiore rispetto alla versione di serie, garantendo grande stabilità a tutte le velocità. A 300 km/h, infatti, questa versione Luna Rossa raggiunge un picco di 140 kg di deportanza con elevatissimi valori di efficienza aerodinamica.

Il motore

Anche questa versione speciale Luna Rossa, riprende la classica configurazione meccanica delle Giulia Quadrifoglio. Sotto il cofano, quindi, troviamo il distintivo motore 2.9 V6 biturbo benzina, di derivazione Ferrari, con una potenza di 520 cavalli e con il differenziale autobloccante meccanico. Per realizzare prestazioni di altissimo livello.

Sarà esposta a Cagliari

Se saranno solamente 10 i fortunati possessori di questo modello, già venduto in tutti i suoi esemplari, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa potrà essere ammirata da tutti gli appassionati a Cagliari, da domani al 24 maggio. Nel Golfo degli Angeli, infatti, prenderà il via la Preliminary Regatta Sardinia, che segna ufficialmente l’inizio della fase di avvicinamento alla Louis Vuitton 38ª America’s Cup, in programma poi a Napoli l’anno prossimo.

La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sarà in esposizione presso la base di Luna Rossa nella città sarda, durante l’adrenalinico appuntamento che, per il team italiano, rappresenta la prima occasione per misurarsi con gli avversari nella preparazione verso la competizione del 2027. Un appuntamento dove la partnership Alfa Romeo-Luna Rossa inizierà a ‘mostrare’ i suoi risultati.

La partnership Alfa Romeo-Luna Rossa

Annunciata poco meno di un anno fa, a giugno 2025, questo accordo aveva già visto la partecipazione di Max Sirena e del team velico alla Mille Miglia dell’anno scorso, per poi proseguire appunto con la presentazione della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa al Salone di Bruxelles 2026 dello scorso gennaio. Ma è solo il prologo ad una collaborazione, che proseguirà a fornire momenti e vetture esclusive, nel corso dei prossimi mesi.

“Si tratta di una partnership importante per Alfa Romeo e per Luna Rossa – le parole di Santo Ficili, CEO del marchio di Arese – Si uniscono storia, gloria e legacy di questi fantastici brand”. Una storia nata da lontano: “Sono anni che cerchiamo di chiudere questa partnership con Alfa. Avevamo iniziato a parlarne già nel 2007 – spiega Max Sirena, il team director di Luna Rossa – La sede di Napoli ha forse accelerato i tempi, ma abbiamo fatto di tutto per portarla a casa. C’è una forte spinta italiana nel nostro team e volevamo chiudere un accordo con un partner automotive italiano”.

Non ci sarà, tuttavia, una serie di abbigliamento o di merchandising dedicata: “Almeno per il momento, non è previsto niente – aveva spiegato Lorenzo Bertelli, capo marketing di Prada, quando era stata presentata la partnership ufficialmente – ma Prada lavorerà assieme a Luna Rossa ed Alfa Romeo”. Non è, quindi, detto che non accadrà in futuro.

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