Monza Rally Show: è stata annullata l’edizione 2025

"Non era possibile garantire uno spettacolo all'altezza"

di Fabio Cavagnera7 Novembre, 2025
Monza Rally Show: è stata annullata l’edizione 2025

Una brutta notizia per gli appassionati di motori: il Monza Rally Show 2025 è stato annullato. L’ormai tradizionale evento di chiusura della stagione, programmato dal 5 al 7 dicembre all’autodromo brianzolo, quest’anno non si disputerà. L’annuncio è stato dato direttamente dagli organizzatori, che nei prossimi giorni comunicheranno come ottenere il rimborso dei biglietti.

I motivi della decisione

Una decisione che arriva inattesa, visto che già da mesi erano in vendita i tagliandi e si susseguivano anche le indicazioni sui piloti presenti. L’Autodromo di Monza ha spiegato che la scelta è stata fatta “a seguito di una valutazione approfondita delle attuali dinamiche del settore e delle condizioni organizzative e logistiche – si legge nella nota ufficiale – che, al momento, non consentono di garantire uno spettacolo all’altezza della tradizione e del prestigio”.

All’interno delle motivazioni, ci sono anche i lavori che dovranno essere fatti sul circuito, nei prossimi mesi. Infatti, questa decisione è stata presa “anche in relazione alle esigenze di programmazione e preparazione delle attività collegate agli interventi infrastrutturali previsti per il 2026”.

Rimborsi in arrivo

Oltre alle scuse a tutti, dai tifosi ai piloti, passando per i partner commerciali, viene spiegato che “le modalità di rimborso per gli spettatori che hanno acquistato i biglietti sul sito TicketOne.it, tramite Call Center, punti vendita o presso il Monza Circuit Shop, saranno comunicate nei prossimi giorni”. Nella nota non si fanno riferimenti futuri, se il Rally Monza Show tornerà o meno nel 2026.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Alpine A290 GTS - Atelier Alpine Maserati - Ritorno a Modena Jaecoo 5 2025 - Prova Toscana Omoda 5 SHS-H 2025 - Prova Toscana Maserati GranTurismo Rosso Velluto e GranCabrio Oro Lirico Renault Twingo 2026 - Foto Parigi Formula E - Monoposto GEN4 Mercedes CLA Hybrid 2026 Lexus LBX Vibrant Edition Alfa Romeo - Maserati - BOTTEGAFUORISERIE Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026 Display Samsung - Concessionari Stellantis Tutte le foto