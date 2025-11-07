Monza Rally Show: è stata annullata l’edizione 2025

Una brutta notizia per gli appassionati di motori: il Monza Rally Show 2025 è stato annullato. L’ormai tradizionale evento di chiusura della stagione, programmato dal 5 al 7 dicembre all’autodromo brianzolo, quest’anno non si disputerà. L’annuncio è stato dato direttamente dagli organizzatori, che nei prossimi giorni comunicheranno come ottenere il rimborso dei biglietti.

I motivi della decisione

Una decisione che arriva inattesa, visto che già da mesi erano in vendita i tagliandi e si susseguivano anche le indicazioni sui piloti presenti. L’Autodromo di Monza ha spiegato che la scelta è stata fatta “a seguito di una valutazione approfondita delle attuali dinamiche del settore e delle condizioni organizzative e logistiche – si legge nella nota ufficiale – che, al momento, non consentono di garantire uno spettacolo all’altezza della tradizione e del prestigio”.

All’interno delle motivazioni, ci sono anche i lavori che dovranno essere fatti sul circuito, nei prossimi mesi. Infatti, questa decisione è stata presa “anche in relazione alle esigenze di programmazione e preparazione delle attività collegate agli interventi infrastrutturali previsti per il 2026”.

Rimborsi in arrivo

Oltre alle scuse a tutti, dai tifosi ai piloti, passando per i partner commerciali, viene spiegato che “le modalità di rimborso per gli spettatori che hanno acquistato i biglietti sul sito TicketOne.it, tramite Call Center, punti vendita o presso il Monza Circuit Shop, saranno comunicate nei prossimi giorni”. Nella nota non si fanno riferimenti futuri, se il Rally Monza Show tornerà o meno nel 2026.

