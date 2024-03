Alpine: l’ingresso nel mercato turco e il futuro elettrico

Alpine, il marchio automobilistico noto per le sue vetture sportive, ha annunciato il suo ingresso nel mercato turco a marzo 2024. Con una solida presenza in Giappone, Israele, Marocco e Singapore, Alpine continua la sua espansione, mantenendo l’impegno di introdurre una gamma completamente elettrica di sette nuovi veicoli entro il 2030. La prima auto elettrica di Alpine, la city-car sportiva A290, è prevista per la presentazione a giugno 2024.

Inaugurazione dell’Alpine Centre in Turchia

Alpine ha inaugurato quindi il suo primo Alpine Centre in Turchia, unendosi alle altre marche del Gruppo Renault. Il nuovo punto vendita, che rappresenta il 155° nel mondo, si trova a Istanbul, nel quartiere di Sarıyer, e dispone di un’ampia area espositiva di 300 m². Questo centro offrirà tre varianti della popolare gamma A110: l’originale A110, l’A110 GT Gran Turismo e la sportiva A110 S.

Un passo strategico per Alpine

La Turchia rappresenta un mercato strategico per il Gruppo Renault e, con il supporto di OYAK, partner storico dal 1969, Alpine si posiziona come un marchio di lusso e prestazioni. La concessionaria MAİS di Istanbul, già rappresentante di Renault e Dacia, aggiunge Alpine al suo portfolio.

Le tre versioni dell’A110 sono il frutto dell’eccellenza produttiva dello stabilimento di Dieppe e dell’ingegneria di Alpine Racing e Alpine Cars. Ogni modello offre un’esperienza di guida rimanendo fedele ai principi di leggerezza e agilità del marchio. L’A110, l’A110 GT; la sportiva versatile, e l’A110 S; è dedicata agli amanti delle alte prestazioni, con un motore da 300cv e un telaio “Sport”. Per celebrare il lancio, Alpine organizza delle drive experience dal 7 al 9 marzo 2024 sulle strade di Uludağ.