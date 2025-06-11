AsConAuto: Luca Montagner è il nuovo Senior Advisor AsConAuto Academy

AsConAuto, Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, impegnata nelle diffusione del ricambio originale, annuncia l’ingresso nella propria organizzazione di Luca Montagner, in qualità di Senior Adivsor AsConAuto Academy. Grazie all’accordo con Quintegia, Montagner andrà ad accrescere le competenze e la valorizzazione della rete che mettendo a disposizione dell’associazione la sua esperienza e visione strategica.

Una figura di alto profilo per far crescere AsConAuto Academy

Tra i compiti di Montagner ci sarà quello di arricchire ulteriormente l’offerta di AsConAuto Academy, divisione guidata da Dario Campagna che offre percorsi formativi e corsi specifici ai propri promoter e agli operatori affiliati, di supportare l’implementazione di progetti e strategie di fidelizzazione rivolte a riparatori e carrozzerie e di analizzare dati e informazioni per valorizzare le attività in essere.

Luca Montagner, tra i fondatori di Quintegia e Associate Director per ICDP, è una figura di alto profilo del settore, che vanta una profonda e riconosciuta conoscenza del mercato automotive, in particolare nell’ambito del service, a cui si affianca l’approccio innovativo nella gestione delle relazioni con la clientela.

Le parole di Scarabel e Montagner

“Oggi più che mai AsConAuto ha bisogno di iniezioni di energia, – ha commentato Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto – l’ingresso di Luca Montagner rappresenta questo. È un grande orgoglio poterlo avere nella nostra squadra: è il miglior consulente per l’associazione per la sua grandissima e approfondita conoscenza del mondo del service, un’area sempre più strategica per tutto il nostro eco-sistema”.

“Ho avuto l’opportunità di conoscere il mondo AsConAuto – ha sottolineato Luca Montagner – lavorando fianco a fianco per molti anni anche attraverso le attività legate a Quintegia. Negli ultimi tempi il legame si è ulteriormente rafforzato grazie alla partecipazione a progetti comuni. Questa collaborazione è un’evoluzione naturale del nostro rapporto di professionalità e stima reciproca”.

