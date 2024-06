Auto elettriche cinesi: l’Unione Europea aumenterà i dazi

Dal 4 luglio, ci sarà un aumento dei dazi sulle importazioni delle auto elettriche cinesi. Questo incremento sarà compreso tra il 17,4% e il 38,1%. La decisione è stata presa in seguito a indagini della Commissione europea che hanno esaminato la presenza di sussidi statali ai produttori cinesi di auto elettriche, i quali potrebbero creare distorsioni nella concorrenza con i costruttori automobilistici occidentali. L’aumento dei dazi sarà evitato solo se il dialogo in corso tra le autorità europee e quelle cinesi giungerà a una conclusione positiva.

La Commissione ha temporaneamente validato l’assunzione di condotte commerciali ingiuste e ha valutato le possibili ripercussioni e l’effetto delle azioni sugli importatori, gli utilizzatori e i consumatori di veicoli elettrici nell’UE. Ha inoltre avviato un dialogo con le autorità cinesi per ricercare una risoluzione conforme agli standard dell’OMC. In assenza di un’intesa efficace, si prevede l’applicazione di dazi compensativi temporanei alle auto elettriche cinesi dal 4 del mese prossimo, assicurati e modulati secondo le disposizioni doganali di ogni Stato membro.

I nuovi dazi doganali saranno differenziati in base ai produttori: 17,4% per BYD, attualmente il maggiore produttore di auto elettriche a livello mondiale, 20% per Geely e 38,1% per SAIC. Per le aziende che hanno partecipato all’indagine della Commissione, il dazio sarà del 21%, mentre per quelle che non hanno collaborato, il dazio applicato sarà del 38,1%.

Molti analisti ritengono che i nuovi dazi possano non essere adeguati a riequilibrare il mercato europeo. La ragione è che questi dazi potrebbero non essere abbastanza elevati da neutralizzare i significativi sussidi che le aziende cinesi ricevono, permettendo loro di conservare ampi margini di profitto nonostante l’imposizione dei dazi.

Dalla Cina arrivano le prime reazioni con il rappresentante del ministero degli esteri cinese, Lin Jian, che ha dichiarato che verranno adottate contromisure per proteggere con determinazione i diritti dei produttori cinesi. Ha inoltre sottolineato che l’incremento delle tariffe contraddice i principi fondamentali dell’economia di libero mercato. Lin Jian ha fatto appello all’Unione Europea affinché mantenga la sua promessa di promuovere il commercio libero, si opponga al protezionismo e lavori insieme alla Cina per preservare la reciproca cooperazione economica e commerciale.

