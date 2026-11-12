Coccia (Intergea): auto cinesi in Europa, non solo dazi

L’intesa commerciale tra Unione Europea e Cina sulle auto ibride e plug-in segna un passaggio importante per il futuro dell’automotive europeo: l’obiettivo dichiarato è moderare le esportazioni cinesi, con una possibile riduzione superiore alla metà nei prossimi anni. Parallelamente prosegue il confronto sulle auto elettriche e sulle condizioni per una concorrenza più equilibrata. Ma cosa significa tutto questo per il mercato italiano? Ne ha parlato Emanuele Coccia, di Autoteam 9, concessionaria del Gruppo Intergea, secondo cui la partita non si gioca soltanto sui dazi.

Costruttori cinesi: non basteranno più prezzo e volumi

Per Coccia, i costruttori cinesi non potranno più basare la propria competitività esclusivamente su prezzi aggressivi e volumi crescenti: diventeranno sempre più importanti la localizzazione produttiva, la gestione dei canali distributivi e la sostenibilità economica dei piani di sviluppo.

Costruttori europei: la protezione commerciale non basta

Sul fronte opposto, osserva Coccia, per i costruttori europei la protezione commerciale può offrire tempo, ma non sostituisce la necessità di migliorare costi, prodotto, tecnologia e velocità di esecuzione.

L’impatto su dealer e clienti finali

Per i dealer il contesto diventa più complesso: pianificazione degli stock, marginalità, rotazione, posizionamento dei brand e qualità della rete commerciale saranno determinanti per trasformare l’opportunità in risultati concreti. Per il cliente finale, invece, il vero tema sarà capire come queste misure influenzeranno prezzi, disponibilità dei modelli e convenienza delle diverse motorizzazioni. Nel mercato italiano, conclude Coccia, il successo dei nuovi brand dipenderà dalla capacità di costruire fiducia, garantire assistenza, sviluppare reti solide e generare redditività lungo tutta la filiera: la domanda non è soltanto quante auto cinesi arriveranno in Europa, ma quali costruttori e quali reti distributive saranno pronti a competere in un mercato destinato a cambiare ancora.

Domande frequenti sulle auto cinesi in Europa

Cosa prevede l’intesa tra Unione Europea e Cina sulle auto ibride?

L’intesa punta a moderare le esportazioni cinesi di auto ibride e plug-in verso l’Europa, con una possibile riduzione superiore alla metà nei prossimi anni, mentre prosegue separatamente il confronto sulle auto elettriche.

Perché per Coccia la competitività cinese non si basa solo sui dazi?

Secondo Emanuele Coccia di Autoteam 9 (Gruppo Intergea), i costruttori cinesi dovranno puntare sempre più su localizzazione produttiva, gestione dei canali distributivi e sostenibilità economica dei piani di sviluppo, non solo su prezzo e volumi.

Cosa cambia per i concessionari italiani?

Per i dealer diventano determinanti la pianificazione degli stock, la marginalità, la rotazione, il posizionamento dei brand e la qualità della rete commerciale, elementi chiave per trasformare l’arrivo dei nuovi marchi in risultati concreti.

Da cosa dipenderà il successo dei nuovi brand cinesi in Italia?

Secondo Coccia, dipenderà dalla capacità di costruire fiducia, garantire assistenza, sviluppare reti di vendita solide e generare redditività lungo tutta la filiera, più che dal solo numero di auto esportate in Europa.

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