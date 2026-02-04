Auto Moto Turin Show 2026: la terza edizione si svolgerà a fine marzo

La terza edizione di Auto Moto Turin Show si svolgerà dal 27 al 29 marzo 2026, sempre a Lingotto Fiere. Saranno numerose le novità, a partire da una superficie espositiva di oltre 80.000 metri quadrati ed un layout rinnovato, con aree tematiche verticali per diversi mondi dell’automotive. Non mancheranno anche i Food Truck, così come numerosi eventi e spettacoli.

Le esposizioni

Entrando nel dettaglio, ci saranno aree per supercar e auto di lusso, passando per le JDM (Giapponesi), le Americane, le vetture derivanti dal Motorsport e le Restomod. Sarà presente anche un’area istituzionale con mezzi dell’Esercito italiano, della Squadra Corse del Politecnico di Torino. Un’altra area sarà dedicata agli Hardcore Drivers e all’Abarth Club di Torino.

Si conferma sempre nutrita l’offerta di ricambi e accessori nell’area After Market. Infine, non mancherà un ampio Food Truck Village, con tanto cibo da strada. Tra le novità di questa edizione c’è anche la collaborazione con la Vehicle Valley, ecosistema che promuove il Piemonte come hub internazionale d’eccellenza per l’innovazione nella mobilità.

Gli eventi

Al lato espositivo, si affiancano gli eventi e gli show da sempre protagonisti. La conferma delle crew di drifting nell’arena esterna, oppure l’esperienza del Taxi Drift di D-Race Italia aperta al pubblico per provare il brivido della pista in prima persona al fianco di professionisti. Non mancheranno anche le esibizioni di No Limit Solutions e le battle di auto inedite.

Grande attenzione è rivolta anche alle famiglie con un potenziamento dell’Area Kids nel Padiglione 3. Grazie a diverse collaborazioni, tra cui quella già confermata con Federmoto (percorsi bici e mini-moto), anche i più piccoli potranno vivere da protagonisti la passione per i motori.

Date e biglietti

L’edizione 2026 di Auto Moto Turin Show si svolgerà dal 27 al 29 marzo prossimo, dalle 10 alle 19.30 per tutti e tre i giorni. I biglietti sono già in vendita, con una tariffa ridotta di 12 euro per acquisti online entro il 28 febbraio. Successivamente, i tagliandi costeranno 16 euro, mentre per chi si recherà in cassa nei giorni dell’evento il prezzo sarà di 20 euro.

