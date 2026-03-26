AMTS 2026, Vehicle Valley Piemonte protagonista al Lingotto

Torino torna per tre giorni al centro della scena automotive italiana e internazionale. Dal 27 al 29 marzo, negli spazi del Lingotto Fiere, Vehicle Valley Piemonte sarà tra i protagonisti dell’Auto Moto Turin Show 2026, portando in fiera non un semplice stand, ma una vera e propria “casa” dell’ecosistema della mobilità. Un luogo simbolico e concreto insieme, pensato per raccontare la filiera piemontese dell’auto nella sua interezza: dal patrimonio storico che ha reso Torino capitale dell’automobile alle tecnologie più avanzate che stanno ridefinendo il futuro del settore.

Dal 27 al 29 marzo Vehicle Valley Piemonte porta in fiera una vera e propria “casa” per l’ecosistema della mobilità

All’interno del Padiglione 2, allo stand B01, l’associazione si presenta con uno spazio espositivo concepito come punto d’incontro tra imprese, competenze e visioni. L’obiettivo è chiaro: dare forma visibile a un sistema industriale che continua a rappresentare uno dei principali asset del territorio e che oggi, più che mai, è chiamato a misurarsi con la transizione tecnologica, energetica e culturale della mobilità. Non una vetrina statica, dunque, ma un ambiente costruito per mettere in relazione heritage, design, ingegneria e innovazione, restituendo al pubblico il ritratto di un Piemonte che si conferma “The Italian Land of Mobility”.

La forza del progetto si esprime nella collaborazione con tre soci d’eccezione, ciascuno chiamato a rappresentare una dimensione specifica dell’eccellenza piemontese. Sul fronte del design e dell’ingegneria d’avanguardia, il nome è quello di Pininfarina, che porta all’AMTS la Battista Anniversario, hyper GT elettrica da 1.900 cavalli. Un modello che sintetizza potenza, ricerca formale e capacità industriale, diventando il manifesto di un’idea di alte prestazioni capace di coniugare esclusività e transizione elettrica.

Accanto a questa icona del presente e del futuro, trova spazio l’innovazione tecnologica applicata alla sicurezza, incarnata da Easyrain. La tech company piemontese presenterà soluzioni avanzate come i sensori virtuali DAI e il sistema attivo AIS, progettato per affrontare uno dei fenomeni più insidiosi della guida: l’aquaplaning. Il sistema, attraverso l’iniezione controllata di un getto d’acqua, consente di ristabilire aderenza e controllo del veicolo, incrementando il grip laterale fino al 225%. È il segno di un’automotive che non si limita a reinventare motori e piattaforme, ma investe con decisione anche su intelligenza artificiale, sensoristica e sicurezza dinamica.

Il terzo pilastro dello stand è affidato alla memoria, quella capace di trasformarsi in identità e valore culturale. A rappresentarla sarà la Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica, che esporrà una delle vetture più iconiche della storia del motorsport: la Lancia Stratos del 1976. Un’auto che da sola evoca un’intera stagione sportiva, industriale e progettuale, e che al Lingotto diventa il simbolo di un’eredità che il Piemonte non custodisce soltanto, ma continua a reinterpretare. In questo dialogo tra la Stratos e la Battista, tra la storia dei rally e l’elettrico ad altissime prestazioni, si condensa il senso più profondo della presenza di Vehicle Valley Piemonte in fiera.

A sottolineare questa visione è Monica Mailander, presidente dell’associazione, che individua nell’AMTS il contesto naturale per raccontare la solidità e la ricchezza della filiera regionale. In una fase segnata da profonde trasformazioni, il messaggio è che la competitività non può più essere il risultato di singole eccellenze isolate, ma di una capacità diffusa di “fare sistema”. Lo spazio costruito al Lingotto diventa così il simbolo di questa sinergia: un racconto corale in cui convivono realtà storiche e imprese innovative, grandi nomi del design e nuove frontiere dell’ingegneria, cultura industriale e sperimentazione tecnologica.

Ma la presenza di Vehicle Valley Piemonte all’Auto Moto Turin Show non si esaurisce nei confini dello stand B01. L’associazione punta infatti a trasformare la manifestazione in una cassa di risonanza per l’intero territorio, valorizzando anche gli spazi autonomi di altri soci di primo piano. I visitatori potranno così proseguire il percorso alla scoperta della rete piemontese raggiungendo Italdesign, presente nel Padiglione 2 allo stand C05, e la Fondazione Marazzato, ospitata nel Padiglione 3 allo stand I39. Due presenze diverse ma complementari, che ampliano il racconto di una filiera capace di spaziare dal design globale al patrimonio dei veicoli storici industriali.

La partecipazione all’AMTS 2026 si inserisce in una strategia più ampia con cui Vehicle Valley Piemonte intende consolidare il posizionamento internazionale della regione. La fiera diventa così un’occasione non solo espositiva, ma anche relazionale e politica: un luogo in cui imprese, istituzioni, operatori e cittadini possono confrontarsi sulle sfide che attendono il comparto. Dalla digitalizzazione alla sostenibilità, dalla sicurezza alla valorizzazione delle competenze, il settore automotive continua a essere uno dei terreni decisivi su cui si gioca il futuro industriale del Piemonte.

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