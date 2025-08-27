Auto sovraccarica attraversa l’Italia: il video virale fa il giro dei social

C’è un’auto caricata all’inverosimile che ha attraversato l’Italia ed è diventata virale sui social, protagonista di numerosi video che la immortalano principalmente su TikTok e Instagram. Dopo essere stata avvistata lungo l’autostrada A1, in un “avventuroso” viaggio che sembrerebbe essere partito dalla Calabria, la macchina sovraccarica è stata filmata agli imbarchi del Terminal Traghetti del porto di Genova.

I rischi per la sicurezza stradale

Le immagini mostrano la vettura caricata oltre ogni limite, tanto al suo interno quanto all’esterno, con un carico sul tetto, decisamente sporgente in altezza e in larghezza, fatto di numerosi bagagli, mobili, biciclette e oggetti di ogni tipo, tenuti insieme da una rete. Il video dell’auto sovraccarica ha suscitato ironia, stupore e preoccupazione per la sicurezza stradale, con diversi utenti che commentando le immagini si chiedono come sia stato possibile che la macchina abbia attraversato tutta l’Italia in queste condizioni senza che sia stata fermata dalle forze dell’ordine.

Rate this post