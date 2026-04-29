Volkswagen ID. Polo: la Polo diventa elettrica, ecco com’è

La Volkswagen ID. Polo è stata ufficialmente svelata con la Casa tedesca che ci mostra la nuova compatta elettrica, un modello particolarmente atteso, sia per il suo stretto legame, a partire dal nome, con uno dei modelli più popolari e di maggior successo della storia di Volkswagen, che per il fatto di aprire la strada alla nuove denominazione delle elettriche del marchio tedesco, che in nome dell’immediata riconoscibilità e identificazione con i capisaldi del brand, aggiungeranno il prefisso ID. ai nomi “storici” dei modelli, come appunto accade con la ID. Polo.

Legata alla Polo classica, con prezzi da sotto i 25.000 €

La Volkswagen ID. Polo, della quale la Casa tedesca ci aveva già mostrato gli interni un po’ di tempo fa, vuole rimarcare anche attraverso l’aspetto estetico il legame con la tradizionale Volkswagen Polo con motore endotermico. Nonostante le assonanze stilistiche con il modello a benzina, la ID. Polo è un’auto completamente nuova, sviluppata da zero, che punterà a ritagliarsi uno spazio nel segmento elettrico proponendosi con dimensioni compatte ed una gamma articolata (che prevede due tagli di batteria e tre step di potenza del motore) garantendo fino a 455 km d’autonomia massima dichiarata. La Volkswagen ID. Polo, che sarà subito ordinabile sin da fine aprile, sarà venduta in Germania con un prezzo base di 24.995 €. Aspettando l’ufficializzazione dei prezzi per l’Italia, anche sul mercato italiano è atteso un prezzo d’attacco sotto i 25.000 €.

Compatta, semplice e moderna

Il design chiaramente associabile a quello della Polo endotermica lo ritroviamo in numerosi elementi della ID. Polo, a partire dalla sottile griglia anteriore, che sull’elettrica però diventa chiusa e retroilluminata, e dai gruppi ottici che riprendo l’impostazione stilistica degli altri modelli Volkswagen. Il profilo della vettura punta sul linee minimal, con fiancate levigate e muscolosità impressa dalle svasature sui passaruota. Guardando il posteriore si notano i caratteristici fanali rettangolari collegati da un barra luminosa LED a tutta larghezza che si estende sul portellone fino a congiungersi con il logo Volkswagen centrale.

Per quanto riguarda le dimensioni, la Volskwagen ID. Polo differisce leggermente dalla versione termica, rispetto alla quale è 2 cm più corta, con una lunghezza di 4.053 mm, e poco più larga (1.816 mm) e più alta (1.5430 mm), con un passo che misura 2.600 mm. Oltre che per i passeggeri a bordo, la spaziosità è notevole anche nel bagagliaio che, grazie al doppio fondo a scomparsa, garantisce una capacità di carico di 411 litri, espandibili fino a 1.243 litri con l’abbattimento del divano posteriore.

Interni curati e con tanti comandi fisici

Gli interni della Volkswagen ID. Polo, come avevamo già avuto modo di vedere, confermano tutta l’intenzione della Casa tedesca di tornare alle origini, con la presenza di numerosi tasti fisici come i tanti presenti sul volante a due razzi e quelli posizionati sulla plancia che permettono di gestire diverse funzionalità, tra cui la climatizzazione. Non mancano ovviamente i display da vettura moderna, con il quadro strumenti digitale da 10 pollici ed il display centrale dell’infotainment da 13 pollici, entrambi orientati a rendere l’esperienza di guida semplice, immediata e intuitiva in ogni declinazione digitale vissuta a bordo. La ID. Polo, che dispone anche di fascinose grafiche retrò per strumentazione e infotainment, è dotata di ampi vani portaoggetti nel tunnel centrale dove trova posto anche il modulo di ricarica wireless per smartphone. Sulle portiere, oltre alle particolari maniglie “nascoste” e con apertura in verticale, e sulla plancia spiccano rivestimenti e dettagli finemente curati che alzano il livello della qualità percepita a bordo.

Due batterie, un motore elettrico da 116, 135 o 211 CV

Proposta in tre livelli di allestimento (Trend, Life e Style), la Volkswagen ID. Polo vanta una gamma di motorizzazioni che prevede tre livelli di potenza e due tagli di batteria. La versione entry-level prevede la batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 37 kWh, abbinata al motore da 116 CV e 290 Nm di coppia massima. La stessa batteria è associata con il motore da 135 CV e 290 Nm. Per entrambe il livello di autonomia massima dichiarato è di 329 km. Sulla versione più potente, la top di gamma, troviamo invece una batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) da 52 kWh e un motore da 211 CV, che consentono alla vettura di percorrere fino a 455 km con una singola carica.

Ricarica in DC fino a 90 o 105 kW

Sul fronte della ricarica, la batteria da 32 kWh supporta una potenza di ricarica in corrente continua fino a 90 kWh, permettendo di passare dal 10 all’80% in circa 27 minuti. La versione con la batteria da 52 kW può invece essere ricaricata in DC fino a 105 kW, facendo scendere il tempo a 24 minuti. Realizzata su piattaforma MEB+, la Volkswagen ID. Polo dispone di trazione anteriore con peso contenuto a 1.549 kg e ampia possibilità di sfruttare al meglio, in termini di abitabilità, lo spazio lasciato libero nella zona posteriore. Tra le caratteristiche più interessanti della ID. Polo c’è anche la funzione one pedal per la frenata rigenerativa, particolarmente utile nelle guida città, che permette di fermare l’auto senza premere il freno.

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