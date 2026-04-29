MIMO 2026: si avvicina l’appuntamento all’Autodromo di Monza

Il Milano Monza Motor Show è ormai entrato nell’elenco degli appuntamenti fissi del mondo dell’automotive ed anche nel 2026 si prepara ad accendere i motori. La nuova edizione è prevista dal 26 al 28 giugno prossimi, presso l’Autodromo Nazionale di Monza, come già accaduto lo scorso anno. L’ingresso sarà sempre gratuito e saranno previsti numerosi eventi, oltre all’esposizione delle vetture. Dai test drive all’azione in pista, passando per l’area elettrica.

“In dieci anni abbiamo costruito un format che ha cambiato il modo di vivere i motor show, portando l’automobile nelle città e creando un dialogo diretto tra brand e pubblico – le parole di Andrea Levy, il presidente di MIMO e Salone Auto Torino, nonché fondatore di questo format all’aria aperta e con ingresso gratuito per il pubblico – Due manifestazioni, con Salone Auto Torino, in grado di restituire visibilità, relazioni e valore per l’intera filiera”.

Una festa ad alta velocità

Per tre giorni, MIMO sarà una vera e propria festa dell’automobile all’aria aperta, capace di coinvolgere appassionati, famiglie e curiosi in un contesto dinamico e immersivo, in un luogo storico dell’auto italiana. Le protagoniste assolute saranno le supercar e hypercar, affiancate da prototipi, one-off e modelli di nuova generazione delle case automobilistiche, in un racconto completo dell’automotive contemporaneo che unisce emozione e tecnologia.

Sarà una manifestazione con tre giorni di adrenalina, prove e la possibilità di vedere da vicino gli ultimi modelli delle case presenti. Al centro, ci saranno le vetture più emozionanti, le supercar e le hypercar, nel Supercar Paddock. Accoglierà centinaia di vetture tra le più esclusive al mondo, provenienti da collezioni private e dalle case automobilistiche, che saranno anche protagoniste della Supercar Parade, sulle storiche sopraelevate e sul circuito.

Sempre pensando all’alta velocità, la pista sarà protagonista di Time Attack e Track4fun. Il primo evento vedrà vetture ad altissime prestazioni sfidarsi in una gara contro il cronometro, in una disciplina che esalta tecnica, potenza e precisione di guida. Accanto a questa competizione, ci sarà la possibilità per piloti ed appassionati di guidare in Autodromo. Per un’esperienza unica, trasformando la passione in azione sul tracciato, in totale sicurezza.

I test drive gratuiti

Oltre a questa esperienza, ci saranno i più classici test drive delle ultime novità delle varie case automobilistiche presenti. Si potranno provare le vetture su percorsi dedicati all’interno del circuito, tra cui anche alcuni passaggi sulle iconiche sopraelevate, che hanno fatto la storia dell’Autodromo di Monza. Accanto all’esperienza di guida, i visitatori potranno accedere alle aree box e agli stand nel paddock 1, trasformati in un villaggio dove incontrare direttamente le case automobilistiche, scoprire tecnologie e design ed entrare in contatto con il mondo automotive.

L’elettrificazione

Il periodo storico vede l’elettrificazione come protagonista del settore automotive ed anche il MIMO 2026 tratterà questo tema. Innanzitutto, nella giornata inaugurale di venerdì 26 giugno, si terrà la Journalist Parade. I giornalisti italiani e internazionali saranno protagonisti di una parata dinamica al volante di vetture elettriche e plug-in hybrid, lungo un percorso che collegherà il centro di Monza con l’Autodromo Nazionale, per poi entrare in pista.

Inoltre, all’interno del Paddock 1, per tutta la durata della manifestazione, ci sarà la Electric Area. Uno spazio dedicato alla mobilità a zero emissioni, per favorirne la conoscenza al grande pubblico. Infatti, in quest’area, i brand potranno presentare un proprio modello elettrico, creando un punto di incontro tra innovazione tecnologica ed esperienza diretta. I visitatori avranno infatti la possibilità di scoprire le vetture da vicino e provarle su percorsi dedicati, con partenza direttamente dall’autodromo, dove sarà presente anche una colonnina di ricarica veloce.

Un evento gratuito

Come già accaduto nelle precedenti edizioni, anche il MIMO 2026 sarà completamente gratuito. Gli appassionati potranno accedere senza la necessità di acquistare alcun biglietto, semplicemente recandosi presso l’Autodromo di Monza. Inoltre, oltre alle vetture ed alle varie zone dell’evento, sarà presente anche un’area interamente dedicata all’intrattenimento e alla convivialità. Ci saranno punti ristoro, aree lounge e attività per tutte le età, per vivere ogni momento della giornata.

Appuntamento a fine giugno

L’appuntamento con Milano Monza Motor Show 2026 è da venerdì 26 a domenica 28 giugno, presso l’Autodromo Nazionale di Monza, dalle 9 alle 20.

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