Bentley: a Crewe sorgeranno due nuovi centri di sviluppo per EV

Bentley ha annunciato che presto inaugurerà i nuovi centri Launch Quality Center ed Engineering Technical Center, rappresentando il passo successivo nel suo percorso per diventare il produttore automobilistico di lusso più sostenibile al mondo.

La struttura è situata sempre a Crewe (Regno Unito) e fa parte del piano per preparare il marchio premium alla produzione di veicoli elettrici e stabilirsi come leader nella produzione di prossima generazione.

Il nuovo edificio, costato 35 milioni di sterline (39,30 milioni di euro), sarà parte integrante del programma di investimenti decennali di 2,5 miliardi di sterline (2,8 miliardi di euro) in prodotti futuri e nello stabilimento di Pyms Lane.

I due nuovi centri avranno un’estensione complessiva di 17.000 m²

Il centro di qualità sarà composto da due piani, ciascuno di 4000 m², e sarà suddiviso in diverse sezioni. La prima replica una linea di assemblaggio per BEV, in vista del lancio del primo veicolo elettrico a zero emissioni di Bentley previsto per il 2026.

Inoltre, disporrà di un’officina per prototipi, una sezione dedicata ai test e uno spazio per lo sviluppo futuro dei materiali, rafforzando il centro come hub per lo sviluppo futuro dei modelli.

Per celebrare l’inaugurazione, Peter Bosch – membro del Consiglio per la produzione – e Matthias Rabe – membro del Consiglio per la ricerca e lo sviluppo – hanno firmato una colonna portante dell’edificio.

Il Launch Quality Center ospiterà il team interno di metrologia al piano terra, che sarà responsabile della misurazione di ogni parte di una Bentley, secondo gli standard di precisione più elevati. Il secondo piano ospiterà un terreno di prova di produzione completo, che comprende un laboratorio per i futuri test sui materiali e una mini-catena di montaggio per testare il futuro assemblaggio dei veicoli elettrici.

L’Engineering Technical Centre, invece, si estenderà su due piani per un totale di 13.000 m². Ospiterà un’officina per prototipi per i modelli futuri, lo sviluppo dei materiali e un centro di integrazione software.

Il Launch Quality Center e l’Engineering Technical Centre impiegheranno circa 300 lavoratori e dovrebbero essere completati entro la fine del 2023.

Rate this post