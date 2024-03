Bentley: la Continental GT avrà un V8 ibrido plug-in ispirato a Porsche

Nel corso dell’estate 2023, Bentley ha detto alle versioni a combustione pura dei suoi prestigiosi modelli Continental e Flying Spur, inaugurando un’epoca caratterizzata dall’introduzione di un avanzato propulsore ibrido plug-in V8. Questa transizione, descritta dal CEO Adrian Hallmark come il “più significativo lancio degli ultimi cinque anni”, segna un punto di svolta per il marchio di lusso britannico, già noto per l’annuncio della cessazione della produzione del suo iconico motore W12.

Un 2023 d’oro per Bentley

Il 2023 è stato un anno ricco di successi per Bentley, con 13.560 veicoli consegnati e un profitto di circa 502 milioni di sterline. In questo contesto di eccellenza, Hallmark ha rivelato che l'”aggiornamento” delle linee Continental, che comprendono sia la coupé GT che la berlina Flying Spur, rappresenterà un cambiamento radicale nei propulsori, al passo con gli obiettivi di elettrificazione del brand. “Siamo giunti a questo punto di transizione oltre i motori a combustione interna; tutte le nostre auto saranno ora parzialmente elettrificate” ha affermato Hallmark, anticipando il lancio di ibridi ad alte prestazioni per la metà dell’anno in corso.

Attualmente, il 25% degli ordini di Bentley è rappresentato dalla domanda ibrida, principalmente per i modelli Flying Spur e Bentayga. Con l’introduzione del nuovo PHEV V8, si prevede un incremento notevole della quota di mercato. Benché le specifiche tecniche rimangano ancora avvolte nel mistero, Hallmark ha promesso che i nuovi ibridi ad alte prestazioni stabiliranno nuovi standard nel settore, non puntando esclusivamente all’economia di carburante ma anche a potenza, prestazioni e autonomia elettrica.

La tecnologia ibrida sarà ispirata a Porsche

Si ipotizza che Bentley possa ispirarsi alla Porsche Panamera Turbo E-Hybrid, la cui configurazione ibrida plug-in V8 eroga 671 CV e accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi. Sebbene non ci siano piani immediati per l’adozione del V8 PHEV sul Bentayga, che utilizza una piattaforma diversa, il V6 biturbo ibrido rimarrà in produzione, con Hallmark che conferma la sua presenza fino al 2026.

Negli ultimi dodici mesi, il crescente interesse per l’elettrificazione plug-in ha influenzato notevolmente Bentley, nonostante i ritardi nei piani per i veicoli completamente elettrici dovuti a problemi tecnici. Il debutto del primo veicolo elettrico del marchio è ora previsto per il 2026, con l’obiettivo di lanciare cinque modelli completamente elettrici entro il 2031, estendendo la timeline originale di un anno. Questa evoluzione riflette l’impegno di Bentley verso un futuro più sostenibile e innovativo.

Rate this post