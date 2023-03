Bimbo di un anno travolto e ucciso dallo scuolabus in retromarcia: tragedia a Fermo

Tragico incidente questa mattina a Casette d’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, nelle Marche, dove un bambino di un anno e mezzo è stato investito e ucciso dallo scuolabus.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo avrebbe tentato di seguire la sorellina maggiore, appena salita sullo scuolabus, diretta alla scuola materna, sfuggendo per un attimo al controllo della madre. Un istante rivelatosi drammaticamente fatale, perché proprio in quel momento lo scuolabus avrebbe fatto retromarcia, con l’autista che non ha avuto la possibilità di accorgersi del piccolo.

Il bambino è stato travolto dal mezzo ed è morto sul colpo. Sono risultati vani i tentativi di soccorso dei sanitari giunti sul posto con un ambulanza e che non hanno potuto far altro che costatare il decesso del piccolo. Sulla drammatica vicenda indagano i carabinieri della stazione di Sant’Elpidio a Mare.

