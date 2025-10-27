Bridgestone: Yasuhiro Morita nominato nuovo Global CEO dal 2026

Cambio al vertice per Bridgestone che annuncia la nomina di Yasuhiro Morita a Global CEO a partire dal 1° gennaio 2026. Morita, 52 anni, che prenderà il posto di Shuichi Ishibashi, guiderà il produttore di pneumatici giapponese dopo una lunga militanza in Bridgestone, azienda nel quale è entrato nel 1996, e sviluppando un’ampia esperienza nel settore pneumatici sui mercati esteri, in particolar modo in Europa e Asia.

Dal 2025 è vicepresidente esecutivo

Nel corso della sua scalata dirigenziale all’interno dell’azienda giapponese, Morita nel 2025 è arrivato a ricoprire il ruolo di vicepresidente esecutivo, con il top manager che ha assunto anche le responsabilità relative alle attività di ottimizzazione trasversale e globale, oltre che in diversi ambiti quali finanza, gestione della qualità, relazioni pubbliche, risorse umane e trasformazione digitale.

Il riassetto dirigenziale di Bridgestone, fa sapere l’azienda giapponese, si inserisce in un percorso che punta a proseguire la strategia di crescita sostenibile con orizzonte temporale al 2031, anno del suo 100° anniversario.

