Bridgestone: arriva il Potenza Sport EVO con tecnologia Enliten

Un nuovo pneumatico arriva da Bridgestone. Il marchio giapponese ha presentato il Potenza Sport EVO con tecnologia Enliten. Con questo aggiornamento, il pneumatico ultra-high-performance dell’azienda asiatica migliora le sue prestazioni legate a controllo sul bagnato, durata ed efficienza nei consumi/energetica, oltre ad una maggiore disponibilità di misure.

“Il nuovo Bridgestone Potenza Sport EVO con tecnologia Enliten è realizzato per automobili e guidatori che ricercano le prestazioni – sono le parole di Stefano Sanchini, vicepresidente Consumer Replacement di Bridgestone EMEA – indipendentemente dalla tipologia di propulsore”.

Le caratteristiche

Il pneumatico è caratterizzato da una mescola ad alta rigidità che garantisce maggiore stabilità in curva e nelle manovre ad alta velocità. Questo, supportato da una costruzione dedicata con rinforzo ibrido della corona e una carcassa rigida, insieme a un profilo sportivo con angolo asimmetrico della spalla, consente al Potenza Sport EVO di migliorare il controllo alle alte velocità.

La nuova mescola su misura con riempitivi inorganici ottimizzati, combinata con il design del battistrada progettato con coste e spazi vuoti, crea la sinergia per un’ottima aderenza sul bagnato. La mescola del Potenza Sport EVO utilizza anche un polimero ottimizzato con una migliore interazione polimero-riempitivo, migliorando la resistenza all’abrasione e la longevità. Questi miglioramenti delle prestazioni sono accompagnati da una maggiore durata: lo pneumatico consente di percorrere circa 6.000 chilometri in più rispetto al modello precedente.

Misure e disponibilità

Il nuovo pneumatico Potenza Sport EVO con tecnologia Enliten sarà disponibile in 139 misure, da 17 a 23 pollici, sia per le vetture a combustione interna sia per le elettriche. Il lancio avverrà a gennaio 2026 con 92 misure disponibili, poi nel corso del 2027 arriveranno le restanti misure.

